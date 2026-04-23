Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода составляет около 190 километров по автодорогам. По прямой линии (воздушное расстояние) — примерно 167 километров. Это расстояние можно преодолеть за несколько часов в зависимости от выбранного транспорта и маршрута.

Транспортные варианты

Добраться до Великого Новгорода можно разными способами:

На автомобиле. Можно выбрать платную трассу М-11 «Нева» (время в пути — около 2–2,5 часа) или бесплатную М-10 через Тосно, Любань, Чудово (время в пути — около 3 часов).

На поезде. Скоростной поезд «Ласточка» преодолевает расстояние примерно за 2 часа 50 минут.

На автобусе. Поездка занимает 2,5–4 часа.

Чудово — остановка по пути. Если ехать по трассе М-10, можно сделать остановку в городе Чудово. Там находится дом-музей Н. А. Некрасова и старинный храм Троицы.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Расположен в 4 км от Великого Новгорода. В музее представлены деревянные церкви, мельница, крестьянские избы — образцы деревянной архитектуры северной Руси.

Прогулка на теплоходе. Можно отправиться на экскурсию по реке Волхов до озера Ильмень.

Интересные факты

Историческая связь. Великий Новгород — один из древнейших городов России, основанный в 859 году. В Средневековье он был центром Новгородской республики, которая позже вошла в состав Великого Московского княжества. Санкт-Петербург, основанный Петром I в 1703 году, стал новой столицей, но связь между городами сохранялась.

Путь «из варяг в греки». Великий Новгород располагался на важном торговом маршруте, который связывал Северную Европу с Византией. Река Волхов, протекающая через город, была частью этого пути.

Достопримечательности Великого Новгорода. В городе и его окрестностях находятся объекты, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Новгородский кремль (Детинец), Софийский собор XI века, Ярославово дворище, Антониев монастырь, церковь Спаса на Нередице и другие. На территории Детинца можно увидеть памятник «Тысячелетие России», который изображает ключевые фигуры русской истории.