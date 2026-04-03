Освободилось ли ото льда Ладожское озеро?

На данный момент Ладожское озеро активно освобождается ото льда, но в разных местах происходит это неравномерно.

По данным на 1 апреля 2026 года, Ладожское озеро активно освобождается ото льда. На сегодняшний день покрытость акватории льдом составляет около 35%.

Ледовая обстановка на 1 апреля 2026 года

Плавучий лёд сохранялся в северо-восточной части озера, отмечалось его сжатие. Неподвижный лёд фиксировался:

севернее острова Валаам;

вдоль восточного побережья озера;

в северной части Тайпаловского залива (на западном побережье, с полыньями).

В районе маяка Сухо наблюдался плавучий лёд сплочённостью 4–6 баллов. В восточной части бухты Петрокрепость — сплочённостью 4–8 баллов. В центральной части и мористее мыса Песоцкий — редкий лёд. В Волховской губе льда не было.

В Свирской губе сохранялся ледостав, но лёд был гнилым, с полыньями и закраинами. В устье реки Свирь и вдоль западного побережья бухты образовалась полоса чистой воды.

Ожидается, что в ближайшие дни продолжится очищение ото льда бухты Петрокрепость и вскрытие Свирской губы.

Интересные факты о льде на Ладожском озере

Зависимость от климата. Учёные фиксируют тенденцию к более раннему исчезновению ледового покрова на Ладожском озере. Это связывают с глобальным потеплением и увеличением продолжительности тёплого периода года. За последние десятилетия среднегодовая температура воздуха и воды на севере озера выросла примерно на 2 °C.

Роль льда для животных. В 2026 году из-за устойчивых морозов зимой озеро почти полностью замёрзло, что создало благоприятные условия для размножения ластоногих — серого тюленя и кольчатой нерпы. От площади льда напрямую зависит успешность их размножения.

Исторические наблюдения. Систематические наблюдения за ледовой обстановкой на Ладожском озере ведутся с 1943 года. Изначально использовались ледовые авиаразведки, позже их заменили спутниковые данные.

Особенности формирования льда. Период от начала ледообразования до установления ледостава колеблется от двух месяцев у берегов до полутора месяцев в открытой части озера.

Рекордные показатели. В 2020 году льдом было покрыто всего 20% озера — это рекордно низкий показатель за последние годы.