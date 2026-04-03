Какая стоимость каршеринга в Санкт-Петербурге?

Стоимость каршеринга в Санкт-Петербурге в 2026 году зависит от сервиса, тарифа, класса автомобиля, времени суток, спроса и других факторов. В каршеринге действует динамическое ценообразование, поэтому итоговая сумма рассчитывается автоматически в приложении перед бронированием.

Основные сервисы и примерные тарифы

Ситидрайв

Поминутный тариф. Для коротких поездок: «Эконом» — от 9,96 руб./мин, «Комфорт» — от 11,18 руб./мин, «Премиум» — от 15,3 руб./мин.

Тариф «Фикс». Фиксированная цена за поездку с указанием места прибытия. Время на поездку ограничено, учитывается пробки.

Тарифы от 2 часов до 7 дней. Для длительных поездок: «Эконом» — от 329 руб. за 2 часа, «Комфорт» — от 369 руб. за 2 часа. Пробег тарифицируется отдельно.

Делимобиль

Стоимость за минуту использования автомобиля — от 7 до 10 руб..

Есть возможность оплаты частями при длительной аренде, а также бонусы и промокоды.

Яндекс Драйв

Предлагает поминутные, почасовые и суточные тарифы.

Есть подписка на машину на длительный срок (от месяца до полутора лет) с оплатой по частям.

BelkaCar

Стоимость минуты аренды начинается от 8,45 руб..

Факторы, влияющие на стоимость

Время суток. В часы пик и в ночное время тарифы могут быть выше.

Спрос. В периоды высокого спроса (например, в праздники или при плохой погоде) цены растут.

Класс автомобиля. Премиум-модели стоят дороже эконом-класса.

Превышение лимита по километражу и времени. Если вы превысите установленные в тарифе нормы, придётся платить за каждый дополнительный километр и минуту.

Стиль вождения. Сервисы отслеживают манеру вождения с помощью телеметрии, и агрессивное вождение может повлиять на стоимость.

Интересные факты

Каршеринг в Санкт-Петербурге — один из самых развитых в России. В городе работают крупные операторы, а автопарк насчитывает тысячи машин.

В 2025 году спрос на каршеринг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 6%, а парк автомобилей увеличился на 19%.

Некоторые сервисы позволяют выезжать за пределы города, но с ограничением по километражу. Например, в «Ситидрайве» можно уехать максимум на 250 км от Санкт-Петербурга, а при подключении специальной опции — до 2 тыс. км.

Заправка автомобилей обычно включена в тариф. В зависимости от сервиса используется либо топливная карта, находящаяся в салоне, либо оплата топлива через приложение.

