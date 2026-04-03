Чистый мед только в «Ленте»: Роскачество бьёт по фальсификатору сетей

Роскачество обнаружило признаки фальсификации в меде собственных торговых марок сетей «Ашан», «Магнит», «ВкусВилл» и «Глобус». Об этом ТАСС сообщили в организации.
Основные нарушения
Мед трех собственных брендов сетей «Ашан» и «Магнит» не соответствует натуральному продукту из-за серьезных отклонений по нескольким параметрам, включая заниженное соотношение фруктозы и глюкозы относительно ГОСТа.
Речь идет о марках «Ашан» (производитель ООО «Медовый дом»), «Иванова пасека» и Premier of Taste (оба от ООО «ЮПК», бренды «Магнита»).
Еще три продукта сетей «Глобус», «ВкусВилл» и «Ашан» имеют отклонения по содержанию сахаров — это «Ваш выбор» («Медовая долина», бренд «Глобус»), «ВкусВилл» («Мед Руси. Медов») и «Каждый день» («Медовый дом»).
Проблемный производитель
Больше всего нарушений зафиксировано у продукции ООО «Медовый дом» из Санкт-Петербурга (производство в Новгородской области).
Это не первый случай с их медом для «Ашана», поэтому Роскачество передало материалы в Генпрокуратуру для прокурорской проверки.
Качественный мед
Пять продуктов сетей «Азбука вкуса», «Лента» и «Перекресток» признаны натуральными: «Азбука вкуса» («Пчельник»), «Лента» и Super («Медовая долина»), «Маркет» цветочный луговой («Алтайский пчелоцентр») и «Маркет» цветочный горный («Прополис»).
После поправок в закон о пчеловодстве с 1 сентября 2024 года рынок меда постепенно улучшается. Однако фальсификат с примесями сиропов все еще встречается, включая продукцию крупных сетей.