Чистый мед только в «Ленте»: Роскачество бьёт по фальсификатору сетей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чистый мед только в «Ленте»: Роскачество бьёт по фальсификатору сетей

Опубликовано: 3 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
В Роскачестве отмечают постепенное улучшение ситуации на рынке меда после вступления в силу поправок в закон о пчеловодстве.

Роскачество обнаружило признаки фальсификации в меде собственных торговых марок сетей «Ашан», «Магнит», «ВкусВилл» и «Глобус». Об этом ТАСС сообщили в организации.

Основные нарушения

Мед трех собственных брендов сетей «Ашан» и «Магнит» не соответствует натуральному продукту из-за серьезных отклонений по нескольким параметрам, включая заниженное соотношение фруктозы и глюкозы относительно ГОСТа.

Речь идет о марках «Ашан» (производитель ООО «Медовый дом»), «Иванова пасека» и Premier of Taste (оба от ООО «ЮПК», бренды «Магнита»).

Еще три продукта сетей «Глобус», «ВкусВилл» и «Ашан» имеют отклонения по содержанию сахаров — это «Ваш выбор» («Медовая долина», бренд «Глобус»), «ВкусВилл» («Мед Руси. Медов») и «Каждый день» («Медовый дом»).

Проблемный производитель

Больше всего нарушений зафиксировано у продукции ООО «Медовый дом» из Санкт-Петербурга (производство в Новгородской области).

Это не первый случай с их медом для «Ашана», поэтому Роскачество передало материалы в Генпрокуратуру для прокурорской проверки.

Качественный мед

Пять продуктов сетей «Азбука вкуса», «Лента» и «Перекресток» признаны натуральными: «Азбука вкуса» («Пчельник»), «Лента» и Super («Медовая долина»), «Маркет» цветочный луговой («Алтайский пчелоцентр») и «Маркет» цветочный горный («Прополис»).

После поправок в закон о пчеловодстве с 1 сентября 2024 года рынок меда постепенно улучшается. Однако фальсификат с примесями сиропов все еще встречается, включая продукцию крупных сетей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью