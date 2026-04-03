Почему антифриз "съедает" двигатель: пять популярных ошибок, которые совершает почти каждый

Какие ошибки вы допускаете при замене антифриза.

Замена антифриза кажется простой процедурой. Но именно здесь водители чаще всего убивают систему охлаждения своими руками. Автор Дзен-канала "Автоблогер" рассказал, как не загубить двигатель.

Ошибка № 1 — дешёвый или поддельный антифриз

Самая опасная ошибка. В подделках вместо основы могут быть кислоты — они разъедают радиатор, патрубки и даже двигатель. Для проверки жидкости налейте её немного в стакан и добавьте соду. Если есть бурная реакция — лить нельзя.

Ошибка № 2 — игнорировать пробку бачка

Это не просто крышка, а клапан давления. Со временем он выходит из строя — и система начинает работать неправильно. Если крышка прикипела или плохо открывается — необходимо её поменять.

Ошибка № 3 — менять без промывки (когда нужно)

Если антифриз светлый — всё просто: слили, залили новый. Но если жидкость тёмная или коричневая — система уже загрязнена. Просто заменить — значит оставить грязь внутри.

Ошибка № 4 — игнорировать грязную систему

Коричневый антифриз — это не норма. Это значит, что присадки умерли, и система начала ржаветь изнутри.

В таком случае нужна промывка:



— вода + лимонная кислота

— несколько циклов до прозрачности

— затем залить чистую воду и только после этого новый антифриз

Ошибка № 5 — ездить "до последнего"

Самая частая ошибка. Антифриз нужно менять по регламенту (60-120 тысяч км), а не когда он стал чёрным.

Как делать правильно

— меняйте антифриз вовремя

— используйте только качественную жидкость

— при необходимости промывайте систему

— не забывайте про крышку бачка

