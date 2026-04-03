Почему антифриз "съедает" двигатель: пять популярных ошибок, которые совершает почти каждый

Замена антифриза кажется простой процедурой. Но именно здесь водители чаще всего убивают систему охлаждения своими руками. Автор Дзен-канала "Автоблогер" рассказал, как не загубить двигатель.
Ошибка № 1 — дешёвый или поддельный антифриз
Самая опасная ошибка. В подделках вместо основы могут быть кислоты — они разъедают радиатор, патрубки и даже двигатель. Для проверки жидкости налейте её немного в стакан и добавьте соду. Если есть бурная реакция — лить нельзя.
Ошибка № 2 — игнорировать пробку бачка
Это не просто крышка, а клапан давления. Со временем он выходит из строя — и система начинает работать неправильно. Если крышка прикипела или плохо открывается — необходимо её поменять.
Ошибка № 3 — менять без промывки (когда нужно)
Если антифриз светлый — всё просто: слили, залили новый. Но если жидкость тёмная или коричневая — система уже загрязнена. Просто заменить — значит оставить грязь внутри.
Ошибка № 4 — игнорировать грязную систему
Коричневый антифриз — это не норма. Это значит, что присадки умерли, и система начала ржаветь изнутри.
В таком случае нужна промывка:
— вода + лимонная кислота
— несколько циклов до прозрачности
— затем залить чистую воду и только после этого новый антифриз
Ошибка № 5 — ездить "до последнего"
Самая частая ошибка. Антифриз нужно менять по регламенту (60-120 тысяч км), а не когда он стал чёрным.
Как делать правильно
— меняйте антифриз вовремя
— используйте только качественную жидкость
— при необходимости промывайте систему
— не забывайте про крышку бачка
