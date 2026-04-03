Почему антифриз "съедает" двигатель: пять популярных ошибок, которые совершает почти каждый
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему антифриз "съедает" двигатель: пять популярных ошибок, которые совершает почти каждый

Опубликовано: 3 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Какие ошибки вы допускаете при замене антифриза.

Замена антифриза кажется простой процедурой. Но именно здесь водители чаще всего убивают систему охлаждения своими руками. Автор Дзен-канала "Автоблогер" рассказал, как не загубить двигатель.

Ошибка № 1 — дешёвый или поддельный антифриз

Самая опасная ошибка. В подделках вместо основы могут быть кислоты — они разъедают радиатор, патрубки и даже двигатель. Для проверки жидкости налейте её немного в стакан и добавьте соду. Если есть бурная реакция — лить нельзя.

Ошибка № 2 — игнорировать пробку бачка

Это не просто крышка, а клапан давления. Со временем он выходит из строя — и система начинает работать неправильно. Если крышка прикипела или плохо открывается — необходимо её поменять.

Ошибка № 3 — менять без промывки (когда нужно)

Если антифриз светлый — всё просто: слили, залили новый. Но если жидкость тёмная или коричневая — система уже загрязнена. Просто заменить — значит оставить грязь внутри.

Ошибка № 4 — игнорировать грязную систему

Коричневый антифриз — это не норма. Это значит, что присадки умерли, и система начала ржаветь изнутри.

В таком случае нужна промывка:

— вода + лимонная кислота
— несколько циклов до прозрачности
— затем залить чистую воду и только после этого новый антифриз

Ошибка № 5 — ездить "до последнего"

Самая частая ошибка. Антифриз нужно менять по регламенту (60-120 тысяч км), а не когда он стал чёрным.

Как делать правильно

— меняйте антифриз вовремя
— используйте только качественную жидкость
— при необходимости промывайте систему
— не забывайте про крышку бачка

Ранее мы писали о секрете балонного ключа.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью