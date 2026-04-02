Секрет баллонного ключа, о котором молчат даже опытные водители: эта привычка из СССР может быть опасна для колес

Баллонный ключ есть в каждом автомобиле, и кажется, что это максимально простой инструмент.
Главная ошибка водителей
Многие по привычке надевают на ключ трубу или другой "удлинитель", чтобы затянуть болты посильнее. Логика простая: чем крепче — тем надёжнее.
Но на практике это ошибка, которая может привести к проблемам.
В чём секрет баллонного ключа
Производители не просто так делают его определённой длины. Она уже рассчитана так, чтобы при затяжке двумя руками вы получали примерно нужный момент без риска перетянуть болты.
Для большинства легковых авто он составляет около 100-110 Нм.
Что происходит при «перетяжке»
Если использовать трубу или усиливать рычаг:
- можно сорвать резьбу
- повредить болты или шпильки
- деформировать диск
- усложнить последующее снятие колеса
Иногда колесо потом невозможно открутить без специнструмента.
Как правильно затягивать
- используйте только штатный баллонный ключ
- тяните с усилием рук, без рычагов
- при возможности — применяйте динамометрический ключ
