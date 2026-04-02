Секрет баллонного ключа, о котором молчат даже опытные водители: эта привычка из СССР может быть опасна для колес
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Секрет баллонного ключа, о котором молчат даже опытные водители: эта привычка из СССР может быть опасна для колес

Опубликовано: 2 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Не все автомобилисты используют балонный ключ правильно.

Баллонный ключ есть в каждом автомобиле, и кажется, что это максимально простой инструмент. Автор Дзен-канала "Авто-маньяк" рассказал о важном нюансе ключа.

Главная ошибка водителей

Многие по привычке надевают на ключ трубу или другой "удлинитель", чтобы затянуть болты посильнее. Логика простая: чем крепче — тем надёжнее.

Но на практике это ошибка, которая может привести к проблемам.

В чём секрет баллонного ключа

Производители не просто так делают его определённой длины. Она уже рассчитана так, чтобы при затяжке двумя руками вы получали примерно нужный момент без риска перетянуть болты.

Для большинства легковых авто он составляет около 100-110 Нм.

Что происходит при «перетяжке»

Если использовать трубу или усиливать рычаг:

  • можно сорвать резьбу
  • повредить болты или шпильки
  • деформировать диск
  • усложнить последующее снятие колеса

Иногда колесо потом невозможно открутить без специнструмента.

Как правильно затягивать

  • используйте только штатный баллонный ключ
  • тяните с усилием рук, без рычагов
  • при возможности — применяйте динамометрический ключ

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью