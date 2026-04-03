Блины на Пасху по рецепту бабушки: начинка огонь — никто не догадается, что внутри

Опубликовано: 3 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Блины на Пасху по рецепту бабушки: начинка огонь — никто не догадается, что внутри
Блины на Пасху по рецепту бабушки: начинка огонь — никто не догадается, что внутри
Кулинарный блогер поделилась эксклюзивным рецептом блинов от своей бабушки

Пироги, кексы и куличи на Пасху - это традиционная выпечка, однако никто не запрещает готовить в этот светлый праздник и блины. Тем более если подобрать к ним необычную начинку. Так, кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала, что ее бабушка всегда пекла к Пасхе необычные блинчики с начинкой, которую никто не мог угадать.

Если и вам хочется удивить своих домочадцев, то предлагаем приготовить на Пасху блинчики по рецепту бабушки Натальи Калниной.

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • кипяток — 200 мл;
  • мука — 250 г;
  • растительное масло — 30 мл.

Для начинки:

  • подсолнечная халва.

Приготовление:

Соедините яйца с сахаром и солью, взбейте венчиком, добавьте половину молока, просейте муку и перемешайте. Влейте оставшееся молоко и еще раз перемешайте. Влейте кипяток, перемешайте, добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут и выпекайте блины на сковороде с двух сторон.

Разомните халву скалкой, заверните массу в блинчики и поставьте их в духовку под фольгу на 1 час при температуре 160 градусов.

Блинчики получаются сладкими, нежными, невероятно вкусными, по вкусу напоминают пахлаву. Они полностью соответствуют пасхальным традициям и при этом домочадцы будут долго думать, что это за необычная начинка внутри. Приятного чаепития!

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить на Пасху ПП-кулич: минимум калорий и максимум пользы — расскажу, что чем заменить.

