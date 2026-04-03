Блины на Пасху по рецепту бабушки: начинка огонь — никто не догадается, что внутри

Пироги, кексы и куличи на Пасху - это традиционная выпечка, однако никто не запрещает готовить в этот светлый праздник и блины. Тем более если подобрать к ним необычную начинку. Так, кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала, что ее бабушка всегда пекла к Пасхе необычные блинчики с начинкой, которую никто не мог угадать.
Если и вам хочется удивить своих домочадцев, то предлагаем приготовить на Пасху блинчики по рецепту бабушки Натальи Калниной.
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- кипяток — 200 мл;
- мука — 250 г;
- растительное масло — 30 мл.
Для начинки:
- подсолнечная халва.
Приготовление:
Соедините яйца с сахаром и солью, взбейте венчиком, добавьте половину молока, просейте муку и перемешайте. Влейте оставшееся молоко и еще раз перемешайте. Влейте кипяток, перемешайте, добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут и выпекайте блины на сковороде с двух сторон.
Разомните халву скалкой, заверните массу в блинчики и поставьте их в духовку под фольгу на 1 час при температуре 160 градусов.
Блинчики получаются сладкими, нежными, невероятно вкусными, по вкусу напоминают пахлаву. Они полностью соответствуют пасхальным традициям и при этом домочадцы будут долго думать, что это за необычная начинка внутри. Приятного чаепития!
Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить на Пасху ПП-кулич: минимум калорий и максимум пользы — расскажу, что чем заменить.