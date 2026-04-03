Кого готовят в Санкт-Петербургском институте психологии и социальной работы?

СПбГИПСР готовит специалистов в области психологии, конфликтологии, социальной работы и смежных направлений.

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы (СПбГИПСР) — единственный в России вуз, подведомственный Правительству Санкт-Петербурга, который специализируется на подготовке специалистов в области психологии, конфликтологии, социальной работы и смежных направлений. Основанный в 1992 году, он стал первым в Северо-Западном регионе учебным заведением психолого-социального профиля.

История и основатель

Инициатором создания института выступил профессор Юрий Петрович Платонов, который руководил вузом более 25 лет. В 1990-х годах, в условиях социальных перемен, возникла потребность в специалистах, способных работать с населением, решать проблемы девиаций, бездомности и других социальных вызовов. Платонов сумел привлечь к работе ведущих преподавателей Петербурга, сформировать коллектив единомышленников и заложить в работу вуза дух сотрудничества и постоянного развития.

В 1995 году институт получил первую лицензию на право ведения образовательной деятельности. В этом же году была создана библиотека, которая впоследствии стала лучшей в Санкт-Петербурге по психолого-социальной тематике. В 2012 году вуз получил статус государственного автономного образовательного учреждения.

Особенности обучения

В СПбГИПСР выбрана гуманистическая парадигма образования, которая обеспечивает возможности для самореализации личности в условиях профессионального обучения. Институт активно использует практико-ориентированную модель: студенты получают не только теоретические знания, но и опыт работы в реальных условиях.

Вузом заключено более 90 договоров с социальными организациями, государственными учреждениями, психологическими службами, коммерческими организациями и общественными фондами для организации практики.

Образовательные программы

Институт реализует программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по следующим направлениям:

психология;

конфликтология;

социальная работа;

клиническая психология;

специальное (дефектологическое) образование.

Среди программ — «Практики психологической помощи», «Психология конфликтного поведения», «Клиническая психодиагностика, психокоррекция и психотерапия», «Социальная работа в системе социального обслуживания населения», «Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» и другие.

Структура

В институте работают три факультета:

прикладной психологии;

психолого-социальной работы;

дополнительного образования.

Также в СПбГИПСР функционируют восемь кафедр, включая две базовые.

