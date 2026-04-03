Городовой / Учеба / Кого готовят в Санкт-Петербургском институте психологии и социальной работы?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кого готовят в Санкт-Петербургском институте психологии и социальной работы?

Опубликовано: 3 апреля 2026 14:10
 Проверено редакцией
психолог
Global Look Press/Oleg Spiridonov
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы (СПбГИПСР) — единственный в России вуз, подведомственный Правительству Санкт-Петербурга, который специализируется на подготовке специалистов в области психологии, конфликтологии, социальной работы и смежных направлений. Основанный в 1992 году, он стал первым в Северо-Западном регионе учебным заведением психолого-социального профиля.

История и основатель

Инициатором создания института выступил профессор Юрий Петрович Платонов, который руководил вузом более 25 лет. В 1990-х годах, в условиях социальных перемен, возникла потребность в специалистах, способных работать с населением, решать проблемы девиаций, бездомности и других социальных вызовов. Платонов сумел привлечь к работе ведущих преподавателей Петербурга, сформировать коллектив единомышленников и заложить в работу вуза дух сотрудничества и постоянного развития.

В 1995 году институт получил первую лицензию на право ведения образовательной деятельности. В этом же году была создана библиотека, которая впоследствии стала лучшей в Санкт-Петербурге по психолого-социальной тематике. В 2012 году вуз получил статус государственного автономного образовательного учреждения.

Особенности обучения

В СПбГИПСР выбрана гуманистическая парадигма образования, которая обеспечивает возможности для самореализации личности в условиях профессионального обучения. Институт активно использует практико-ориентированную модель: студенты получают не только теоретические знания, но и опыт работы в реальных условиях.

Вузом заключено более 90 договоров с социальными организациями, государственными учреждениями, психологическими службами, коммерческими организациями и общественными фондами для организации практики.

Образовательные программы

Институт реализует программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по следующим направлениям:

  • психология;
  • конфликтология;
  • социальная работа;
  • клиническая психология;
  • специальное (дефектологическое) образование.

Среди программ — «Практики психологической помощи», «Психология конфликтного поведения», «Клиническая психодиагностика, психокоррекция и психотерапия», «Социальная работа в системе социального обслуживания населения», «Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» и другие.

Структура

В институте работают три факультета:

  • прикладной психологии;
  • психолого-социальной работы;
  • дополнительного образования.

Также в СПбГИПСР функционируют восемь кафедр, включая две базовые.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью