Кого готовят в Санкт-Петербургском институте психологии и социальной работы?

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы (СПбГИПСР) — единственный в России вуз, подведомственный Правительству Санкт-Петербурга, который специализируется на подготовке специалистов в области психологии, конфликтологии, социальной работы и смежных направлений. Основанный в 1992 году, он стал первым в Северо-Западном регионе учебным заведением психолого-социального профиля.
История и основатель
Инициатором создания института выступил профессор Юрий Петрович Платонов, который руководил вузом более 25 лет. В 1990-х годах, в условиях социальных перемен, возникла потребность в специалистах, способных работать с населением, решать проблемы девиаций, бездомности и других социальных вызовов. Платонов сумел привлечь к работе ведущих преподавателей Петербурга, сформировать коллектив единомышленников и заложить в работу вуза дух сотрудничества и постоянного развития.
В 1995 году институт получил первую лицензию на право ведения образовательной деятельности. В этом же году была создана библиотека, которая впоследствии стала лучшей в Санкт-Петербурге по психолого-социальной тематике. В 2012 году вуз получил статус государственного автономного образовательного учреждения.
Особенности обучения
В СПбГИПСР выбрана гуманистическая парадигма образования, которая обеспечивает возможности для самореализации личности в условиях профессионального обучения. Институт активно использует практико-ориентированную модель: студенты получают не только теоретические знания, но и опыт работы в реальных условиях.
Вузом заключено более 90 договоров с социальными организациями, государственными учреждениями, психологическими службами, коммерческими организациями и общественными фондами для организации практики.
Образовательные программы
Институт реализует программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по следующим направлениям:
- психология;
- конфликтология;
- социальная работа;
- клиническая психология;
- специальное (дефектологическое) образование.
Среди программ — «Практики психологической помощи», «Психология конфликтного поведения», «Клиническая психодиагностика, психокоррекция и психотерапия», «Социальная работа в системе социального обслуживания населения», «Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» и другие.
Структура
В институте работают три факультета:
- прикладной психологии;
- психолого-социальной работы;
- дополнительного образования.
Также в СПбГИПСР функционируют восемь кафедр, включая две базовые.