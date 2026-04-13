Как добраться из Санкт-Петербурга до Абхазии на поезде?
Как добраться из Санкт-Петербурга до Абхазии на поезде?

Опубликовано: 13 апреля 2026 15:25
 Проверено редакцией
сухум
Из Санкт-Петербурга доехать на поезде до Абхазии можно как на прямом рейсе до Сухум, так и с пересадками.

Путешествие в Абхазию из Санкт-Петербурга на поезде — это не просто поездка, а настоящее путешествие через несколько регионов России с возможностью насладиться видами и атмосферой. Основной маршрут проходит через Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, а конечная точка — Сухум или Гагра.

Поезд Санкт-Петербург — Сухум

По данным на 2026 год, курсирует поезд №479А. Он отправляется с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Время в пути составляет около 2 дней 10 часов. Поезд проходит через такие города, как Тверь, Москва (Восточный вокзал), Тула, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Армавир, Сочи.

Пограничный контроль

На российско-абхазской границе (станция Весёлое) проводится паспортный и таможенный контроль в купе. Стоянка длится около 1 часа. На абхазской станции Цандрыпш контроль занимает примерно 30 минут. Общее время на границе — около 2 часов.

Альтернативные варианты

Кроме прямого поезда из Санкт-Петербурга, можно рассмотреть беспересадочные вагоны из других городов, например, из Мурманска, Пскова или Великого Новгорода. Они прицепляются к поездам, следующим в Сухум.

Также можно доехать до Адлера или Сочи, а затем воспользоваться местными поездами или автобусами для дальнейшего путешествия в Абхазию.

Автор:
Пономарева Дарина
