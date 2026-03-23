Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Ижевска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Ижевска по трассе составляет 1 879 км, а по прямой — 1 370 км. Добраться из Санкт-Петербурга в Ижевск можно несколькими способами: на поезде, самолёте или автомобиле. Каждый вариант имеет свои особенности.

Поезд

По данным на 2026 год, по маршруту Санкт-Петербург — Ижевск курсирует поезд 131Г. Он отправляется с Ладожского вокзала в 13:10 по местному времени и прибывает в Ижевск на следующий день в 19:42. Время в пути — 1 день 5 часов 32 минуты.

Стоимость билетов варьируется: в 2026 году минимальная цена в плацкартном вагоне составляла около 6 200 рублей, в купейном — от 11 700 рублей. Билеты обычно появляются в продаже за 90 суток до даты отправления.

Поезд проходит через такие города, как Москва, Нижний Новгород, Киров, Тверь, Владимир и другие.

Самолёт

Из Санкт-Петербурга в Ижевск летают прямые рейсы авиакомпании Ижавиа. Время в пути составляет около 2 часов 10 минут. Вылет происходит из аэропорта Пулково (LED), прилёт — в аэропорт Ижевска (IJK).

Средняя стоимость авиабилетов в 2026 году — около 17 854 рублей, но цена может меняться более чем на 45% в зависимости от времени покупки. Самые низкие цены обычно бывают в низкий сезон (февраль, март, апрель), а в пиковые месяцы (июнь, июль, август) стоимость возрастает.

Также есть рейсы с пересадками, например, в Москве.

Автомобиль

Поездка на машине займёт примерно 1 день и 3 часа при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через несколько регионов: Санкт-Петербург, Тверскую, Московскую области, Республику Татарстан и Удмуртскую Республику.

На пути встретятся два платных участка:

М-11 (Тверь — Санкт-Петербург) — км 177–684;

М-11 (Московская — Тверская область) — км 58–149.

На автомобиле можно сделать остановки в интересных местах по пути, например, в Москве или Нижнем Новгороде.

