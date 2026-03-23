Городовой / Полезное / Цветы для ленивого сада: сеешь в грунт - а они цветут ярче, чем розы в королевском дворце. Список агронома Давыдовой
Цветы для ленивого сада: сеешь в грунт - а они цветут ярче, чем розы в королевском дворце. Список агронома Давыдовой

Опубликовано: 23 марта 2026 15:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Цветы для ленивого сада: сеешь в грунт - а они цветут ярче, чем розы в королевском дворце. Список агронома Давыдовой
фото legion-media
 Цветы для дачи, которые не нужно выращивать рассадой

Не переживайте, если с рассадой в этом году не сложилось. Есть много ярких и красивых цветов, которые отлично растут из семян, посеянных прямо в землю. Им не нужны подоконники и пересадки - природа все сделает сама.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о таких цветах.

Люпин - свечи в саду

Соцветия люпина похожи на разноцветные свечи. Они бывают розовыми, фиолетовыми, синими и белыми. Листья у этого цветка необычные - напоминают пальчатые ладони и создают красивый зеленый фон.

"Люпин любит солнечные места и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Сеют его весной сразу в открытый грунт. Первые цветы появятся через два-три месяца и будут радовать до конца лета", - сообщила агроном.

Особенно эффектно выглядят сорта:

  • «Фауст многолистный» - насыщенный темно-фиолетовый;
  • «Красное пламя» - яркий, огненно-красный.

Гвоздика Шабо - ароматное украшение

Этот цветок не остается незамеченным. У него пышные яркие бутоны с легким ванильным запахом. Сорта бывают разными: есть насыщенные, броские оттенки, а есть мягкие, пастельные тона.

"Гвоздика любит солнце и умеренно влажную почву с содержанием извести. Семена сеют прямо в грунт весной. Уже через два-три месяца начнется цветение, которое продлится до самых заморозков", - поделилась Давыдова.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как восстановить почву перед посадками весной.

Автор:
Анастасия Чувакова
