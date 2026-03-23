Цветы для ленивого сада: сеешь в грунт - а они цветут ярче, чем розы в королевском дворце. Список агронома Давыдовой

Не переживайте, если с рассадой в этом году не сложилось. Есть много ярких и красивых цветов, которые отлично растут из семян, посеянных прямо в землю. Им не нужны подоконники и пересадки - природа все сделает сама.
Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о таких цветах.
Люпин - свечи в саду
Соцветия люпина похожи на разноцветные свечи. Они бывают розовыми, фиолетовыми, синими и белыми. Листья у этого цветка необычные - напоминают пальчатые ладони и создают красивый зеленый фон.
"Люпин любит солнечные места и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Сеют его весной сразу в открытый грунт. Первые цветы появятся через два-три месяца и будут радовать до конца лета", - сообщила агроном.
Особенно эффектно выглядят сорта:
- «Фауст многолистный» - насыщенный темно-фиолетовый;
- «Красное пламя» - яркий, огненно-красный.
Гвоздика Шабо - ароматное украшение
Этот цветок не остается незамеченным. У него пышные яркие бутоны с легким ванильным запахом. Сорта бывают разными: есть насыщенные, броские оттенки, а есть мягкие, пастельные тона.
"Гвоздика любит солнце и умеренно влажную почву с содержанием извести. Семена сеют прямо в грунт весной. Уже через два-три месяца начнется цветение, которое продлится до самых заморозков", - поделилась Давыдова.
