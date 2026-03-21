Заливаю в землю 1 флакон – и весной грунт станет черноземом за гроши: без 100 кг навоза и лопаты

Опубликовано: 21 марта 2026 12:31
 Проверено редакцией
Как восстановить почву перед посадками весной

Некоторые дачники весной замечают, что вместо плодородной земли на участке лежит уставший грунт. За зиму структура почвы нарушается, полезная микрофлора замирает, а питательные элементы практически исчерпаны.

Многие спешат вносить в землю тонны навоза, чтобы восстановить ее перед посадками. Однако есть способ, который работает гораздо эффективнее и позволяет восстановить плодородие за считанные недели.

Почему весной почва истощена
Морозы сделали ее плотной, а дожди и талые воды вымыли остатки азота и калия. Жизнедеятельность полезных бактерий замерла, поэтому грунт нуждается в запуске естественных процессов восстановления.

Живая закваска
Средство на основе микробиологической закваски - "Байкал-ЭМ1" - содержит в себе живые микроорганизмы, которые буквально пробуждают землю после спячки. Эти крошечные помощники перерабатывают органику, которая осталась в почве с осени, и превращают ее в полноценное питание для растений.

Вместо того чтобы таскать тяжелые тачки с навозом, достаточно пролить грядки раствором. После этого земля начинает "дышать": темнеет, становится рыхлой, привлекает дождевых червей и удерживает влагу.

Правила применения
Как только сойдет снег, пролейте почву теплым раствором "Байкала" (1 колпачок на 10 литров воды). Через неделю повторите процедуру.

После внесения препарата лопату лучше отложить. Микроорганизмы должны спокойно построить структуру почвы. Весной допускается легкое рыхление на глубину 5 см.

После применения такого раствора даже самая истощенная глина становится похожей на чернозем. Комки исчезают, земля становится рассыпчатой, жирной на ощупь и влажной, сообщает "На даче у деда Егора".

Ранее "Городовой" рассказал, как предотвратить рост сорняков вдоль забора этой весной.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
