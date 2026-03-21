До сезона сорняков - срочно: как подготовить забор и территорию вокруг, чтобы они не полезли выше крыши. Практичные советы

Как предотвратить рост сорняков вдоль забора этой весной

Сорняки, растущие вдоль забора, - это головная боль для многих дачников. Обычной газонокосилкой или триммером там не пройтись, а если вычистить все вручную, через пару недель зеленая «армия» снова наступает, особенно если соседи не следят за своим участком.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова поделилась несколькими простыми советами. Они помогут навести порядок в труднодоступных местах: у заборов, дорожек, бордюров или возле теплицы.

Домашние средства

"Многие огородники любят народные методы за их простоту и доступность. Но помните: они работают не всегда идеально и требуют повторения", - отметила агроном.

Кипяток или пар. Просто обдайте сорняки кипятком или мощной струей пара из пароочистителя. Надземная часть погибнет моментально, но корни останутся живыми, так что через пару недель процедуру придется повторить.

Уксус. Смешайте столовый уксус с водой (1:1) и опрыскайте траву. Уже на следующий день растения начнут желтеть. Лучше всего работать в солнечный день, стараясь не попадать на культурные цветы и кустарники.

Соль и сода. Соль выжигает траву, но портит почву, делая ее «мертвой» на несколько лет. Сода действует мягче - она лишь тормозит рост молодых всходов.

Кукурузный глютен. Это скорее профилактика. Если посыпать им землю ранней весной, он не даст прорасти семенам новых сорняков. Но против уже растущих «ветеранов» с мощными корнями он бессилен.

Химия

"Если хочется забыть о проблеме надолго, лучше использовать специальные препараты - гербициды", - сказала Давыдова.

Сплошного действия (например, «Глифос», «Чистогряд», «Торнадо»). Они уничтожают все под корень: и траву, и корни. Обработку проводят в сухую погоду. Минус: если рядом растет газон, он тоже погибнет.

Избирательного действия (например, «Гербимакс», «Линтур»). Это идеальный вариант, если вдоль забора растет газонная трава. Препарат убьет одуванчики, осот или подорожник, но не тронет газон.

Физический труд

Вкопайте преграду. Если сорняки лезут от соседей, вкопайте вдоль забора листы шифера или металла на глубину 30–50 см. Это остановит распространение корней. Мульчирование. Застелите землю вдоль забора черным геотекстилем (он не пропускает свет), а сверху насыпьте слой гравия, щепы или опилок. Это красиво и полностью перекрывает сорнякам доступ к солнцу. Засадите землю. Пустое место быстро зарастает бурьяном. Чтобы этого не случилось, посадите вдоль забора «агрессивные» почвопокровники: клевер, барвинок, флокс шиловидный или плющ. Они создадут красивый ковер и не дадут сорнякам ни шанса.

"Иногда садоводы используют электролит для аккумуляторов. Это экстремальный способ: серная кислота сжигает все живое. Учтите: после такой обработки земля становится непригодной для посадок на несколько лет", - предупредила специалист.

Само вещество опасно для людей, животных и даже металлического забора (оно вызовет ржавчину). Используйте его только в самых безнадежных случаях и наносите точечно, например, кисточкой.

Ранее портал "Городовой" сообщал о сорняке, который может захватить весь огород за один сезон.