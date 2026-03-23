До какой станции нужно ехать, чтобы добраться на электричке до Ладожского озера?

Станция «Ладожское Озеро» — конечная остановка электричек Октябрьской железной дороги, расположенная в одноимённом пристанционном посёлке Всеволожского района Ленинградской области. Она находится на западном берегу Ладожского озера, в 55 км от Санкт-Петербурга.
История станции
Станция была открыта в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны она сыграла ключевую роль в снабжении блокадного Ленинграда. С восточного берега Ладоги катера и баржи доставляли грузы к станции, откуда поезда отправлялись в Ленинград. В этот период станция стала крупным железнодорожным узлом с примыкающим озерно-речным портом и портовыми станциями Осиновец, Каботажная, Костыль и Болт.
В 1974 году на станции построили новое здание вокзала в форме, напоминающей гигантский противотанковый надолб. Под сводами вокзала разместили музей — филиал музея Октябрьской железной дороги, посвящённый работникам Ладожского железнодорожного узла.
Современное состояние
На станции 4 пути, уложенные в виде парка-рыбки. Электрифицированы все пути, кроме первого. Между вторым и третьим путями расположена островная пассажирская платформа. На четвёртом пути производится ночной отстой электропоездов.
В здании вокзала находится музей «Дорога жизни». Экспозиция рассказывает о доставке грузов в осаждённый город, работе дороги в 1941–1943 годы, прорыве блокады и её полном снятии. Южнее вокзала установлен паровоз Эш-4375 «Комсомолец» — памятник истории. На нём в военные годы комсомольско-молодёжная бригада старшего машиниста Василия Елисеева провела сотни железнодорожных составов по участку «Ладожское Озеро — Ленинград».
Расписание электричек
Электрички отправляются от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Путь занимает около 1 часа 20 минут. Расписание можно уточнить на сайтах РЖД или Яндекс Расписания.
Достопримечательности рядом
- Осиновецкий маяк. Один из самых высоких в Европе, расположен недалеко от станции. Отмечает западную границу входа в бухту Петрокрепость, из которой начинается Нева.
- Пляж у станции. Оборудованный пляж с дорожками, урнами, скамейками и развлечениями для детей (например, верёвочный парк).
- Музей «Дорога жизни». Филиал Центрального военно-морского музея, где можно увидеть оружие, карты, архивные документы и подлинную военную технику.
Как добраться
Чтобы добраться до станции «Ладожское Озеро», нужно сесть на электричку на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга. Выходить на конечной остановке.