Оружейная столица России, но не Тула: столетиями здесь делали технику, теперь привлекают туристов

Что посмотреть и попробовать в Ижевске за выходные

Для россиян старшего возраста Ижевск вызывал прочные ассоциации с мотоциклом и автоматом Калашникова. Но этим слава города не ограничивается. Сегодня столица Удмуртии продолжает носить звание оружейной столицы России, деля его с Тулой, а также развивается в культурном и туристическом направлениях. Что посмотреть в Ижевске за выходные - рассказали "Тонкости туризма".

Арсенал

Говоря об Ижевске, нельзя не говорить об оружии. Знакомство с городом можно начать со здания Арсенала 1823 года, который иногда называют "Ижевским кремлем" за его парадный вид и значимость для города. Изначально его построили как склад для оружия, он может вмещать до 75 тысяч ружей. Со временем Арсенал стал музеем - сначала - оружейным, а теперь здание передано Национальному музею Удмуртской Республики.

Городская набережная

От Арсенала можно спуститься к набережной Ижевского пруда с ее каскадами лестниц, газонами, велодорожками. Это одна из главных прогулочных зон города. Прогуливаясь по ней, можно заметить необычные скульптуры из металлолома.

Монумент Дружбы народов

Монумент занимает центральное место набережной. Он был возведён в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Две высокие стелы, соединённые аркой, в народе называют «лыжами Кулаковой», имея в виду знаменитую уроженку республики, олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Галину Кулакову.

Куда пойти в Ижевске

Ижевск — родина легендарного автомата. Именно здесь Михаил Калашников создал своё знаменитое оружие. Работающий в городе музей Калашникова - популярное среди туристов место. А в самом старом здании города есть музей мототехники, где выставлены довоенный ИЖ-1, женская модель ИЖ-7 и другие раритеты. В Ижевске есть свой крупный зоопарк. Если приехали с детьми, заложите на его посещение минимум 3-4 часа.

Что попробовать в Ижевске

Главный гастрономический символ Удмуртии — перепечи. Это открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из мяса, грибов, картофеля, творога или яиц с зеленью. Перепечи подают горячими, часто с супом или как самостоятельное блюдо. Их можно найти в специализированных заведениях по всему городу — от уличных ларьков до ресторанов национальной кухни.

