Лучше Сочи, дешевле Анапы: 3 скрытые жемчужины Азовского моря – вода как парное молоко

Бюджетные курорты Азовского моря

У многих отдых на море ассоциируется с Черноморским побережьем. Но существует и другой вариант - курорты Азовского моря, которые могут стать отличной заменой популярным направлениям.

Это место идеально подходит для семей с детьми и любителей спокойного отпуска. Мелкое море здесь прогревается быстрее, а цены на проживание и питание остаются вполне доступными.

Кучугуры

Это небольшой поселок с тихими улочками и простой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое: столовые, продуктовые магазины и рынок, но выбор не такой богатый, как в мегаполисах.

Зато цены на питание и проживание приятно удивляют. Основной вариант размещения - частные гостевые дома, которые местные сдают посуточно. Также в поселке работают базы отдыха и небольшие отели.

Море здесь очень мелкое у берега, поэтому вода прогревается до состояния «парного молока» уже в начале сезона. Пологое дно делает купание абсолютно безопасным для малышей.

legion-media

Голубицкая

Этот курортный поселок расположен неподалеку от Кучугур, но заметно выигрывает в плане развитости инфраструктуры. Здесь кипит жизнь, и есть чем заняться как взрослым, так и детям.

Пляж в Голубицкой широкий, с песком, прямо на нем работают кафе и сувенирные лавки. Море более глубокое, поэтому плавать комфортно сразу у берега. Детям будет интересно посетить зоопарк, зеркальный лабиринт и аттракцион «дом вверх дном».

legion-media

Курортное

Азовское море омывает и Крымский полуостров, а поселок Курортное является отправной точкой для посещения знаменитых Генеральских пляжей. Десятки диких бухт расположены на территории Караларского заповедника. Море здесь удивительно чистое и прозрачное, а пейзажи завораживают своей красотой, собщает "Зоркий".

Стоит отметить, что Генеральские пляжи неблагоустроенные, поэтому туристы приезжают сюда с палатками. Также стоит взять с собой запасы еды и гигиенические принадлежности, поскольку до магазинов ехать далеко.

