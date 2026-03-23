После схода снега - важный шаг: подкормка, которая заставит пионы цвести вдвое пышнее

Как только сходит снег, наступает лучшее время для подкормки роз и пионов. С приходом тепла эти цветы начинают активно впитывать питание. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что если состав удобрения подобран правильно, растения порадуют пышным цветением.
"После таяния снега почва остается влажной. Это большой плюс: по мокрой земле питательные вещества распределяются равномерно, поэтому поливать перед подкормкой не нужно", - отметила специалист.
Какое удобрение выбрать
Многие садоводы весной используют органику - навоз или птичий помет. Но в таких удобрениях в основном только азот. А цветущим культурам нужен сбалансированный комплекс, где азот присутствует, но не в избытке.
Ксения Давыдова много лет ранней весной подкармливает розы и пионы нитроаммофоской - по 1,5 ст. л. под каждый куст.
"Результат отличный, и затраты небольшие. Иногда вместо этого использую монофосфат калия. Если давать только азот, цветочных почек будет мало, зато зелени - в избытке", - сообщила агроном.
Важный нюанс
Минус минеральных удобрений в том, что при частом использовании они уплотняют почву и не питают полезные микроорганизмы. Чтобы этого избежать, агроном мульчирует посадки компостом или перегноем.
"После внесения минеральных удобрений мульча обязательна: перегной разлагается постепенно и дает растениям долгосрочное питание", - сообщила Ксения.
Если пионы не цветут
В этом случае удобрения не помогут. Чаще всего проблема в слишком глубокой посадке клубней. Нужно аккуратно приподнять куст вилами и заполнить пустоты землей.
Практика показывает: на следующий год такие пионы зацветают великолепно. Переживать, что клубни вымерзнут, не стоит. Многие сорта зимуют даже без земли, просто под снегом.
Другие варианты подкормки
Для весенней подкормки роз и пионов подходят также готовые комплексы. Выбор сейчас огромный.
