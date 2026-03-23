Весна, аферы и «чудо‑добавки»: как мошенники ловят уставших горожан на ложных обещаниях
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Весна, аферы и «чудо‑добавки»: как мошенники ловят уставших горожан на ложных обещаниях

Опубликовано: 23 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Аферисты обещают доверчивым гражданами «волшебное восстановление организма».

С наступлением весны мошенники вновь начали массово предлагать населению биологически активные добавки, представляемые как универсальное средство от всех болезней.

Об этом предупредили специалисты управления по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий петербургского главка МВД в своем Telegram‑канале.

По данным полиции, аферисты активно используют сезонную усталость людей, в агрессивной рекламе обещая мгновенное восстановление организма и приток энергии.

Стоимость таких «чудо‑препаратов» зачастую многократно превышает цену обычных БАДов. Для убедительности злоумышленники публикуют поддельные отзывы и чужие фотографии известных врачей, размещаемые без их ведома и согласия.

В ГУМВД обращают внимание на то, что итогом таких покупок чаще всего становится либо полное отсутствие товара, либо приобретение бесполезного средства, не оказывающего заявленного эффекта.

Полиция призывает граждан не верить громким рекламным обещаниям и заранее проверять наличие БАДов в официальных аптечных реестрах.

Автор:
Юлия Аликова
