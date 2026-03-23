Весна, аферы и «чудо‑добавки»: как мошенники ловят уставших горожан на ложных обещаниях

С наступлением весны мошенники вновь начали массово предлагать населению биологически активные добавки, представляемые как универсальное средство от всех болезней.
Об этом предупредили специалисты управления по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий петербургского главка МВД в своем Telegram‑канале.
По данным полиции, аферисты активно используют сезонную усталость людей, в агрессивной рекламе обещая мгновенное восстановление организма и приток энергии.
Стоимость таких «чудо‑препаратов» зачастую многократно превышает цену обычных БАДов. Для убедительности злоумышленники публикуют поддельные отзывы и чужие фотографии известных врачей, размещаемые без их ведома и согласия.
В ГУМВД обращают внимание на то, что итогом таких покупок чаще всего становится либо полное отсутствие товара, либо приобретение бесполезного средства, не оказывающего заявленного эффекта.
Полиция призывает граждан не верить громким рекламным обещаниям и заранее проверять наличие БАДов в официальных аптечных реестрах.