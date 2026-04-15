Сезон корюшки в Питере: Как поджарить мелкую рыбку хитрым способом - вкусно и красиво

В Санкт-Петербурге вовсю идёт сезон корюшки. Эта рыбка в этот период идёт на нерест, её вовсю вылавливают и продают. В текущем сезоне корюшка бьёт рекорды цены, крупная может стоить до нескольких тысяч за килограмм.
Понятное дело, что среднестатистическому петербуржцу такая цена кажется слишком высокой, потому чаще всего покупают самую мелкую корюшку. Расскажем, как жарить её правильно, чтобы получилось вкусно и красиво.
Перед тем, как отправлять на сковороду, корюшку нужно почистить. У мелких рыбок чаще всего удаляют голову. Некоторые этого не делают, но в этом случае готовая рыбка может горчить.
Итак, корюшку почистили, она готова к жарке. На сковородку наливаем масло и высыпаем немного соли, это позволит избежать брызг масла во время приготовления.
Рыбку укладываем на сковороду максимально плотно, перед этим каждую окунаем в подсоленную муку. Выложили на сковороду, чтобы не было просветов, сделали средний нагрев, накрыли крышкой.
Жарить будем не более 5 минут, за это время рыба подрумянится. Теперь переворачиваем сковороду над тарелкой, корюшка сойдёт целым пластом. Возвращаем рыбу в сковородку, чтобы подрумянить со второй стороны.
Подаём корюшку к столу целым поджаренным пластом. Так она смотрится более эстетично, чем отдельными мелкими рыбками. Украсить блюдо можно свежей зеленью и тонкими дольками лимона, сбрызнуть лимонным соком, он придаст готовой рыбе необычный привкус.
Раннее мы рассказывали, как можно приготовить вкусный салат с фасолью за 5 минут, часами стоять у плит не придётся.