Сезон корюшки в Питере: Как поджарить мелкую рыбку хитрым способом - вкусно и красиво
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Научный город 1500 года во Всеволожском районе: есть свой Биг-Бен — место, где природа, история и наука сплелись воедино Вопросы о Петербурге
Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10 Полезное
Замиокулькас в апреле только этого и просит: Поливаю его "секретным эликсиром" - побегов даёт море Полезное
Закопала 1 штуку в нору крота: И он вылетел с дачи пулей - так быстро ещё не бегал Полезное
Рецепт прямиком из СССР: Пышный манник на кефире с лимоном - нежнейший десерт Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сезон корюшки в Питере: Как поджарить мелкую рыбку хитрым способом - вкусно и красиво

Вариант приготовления корюшки.

В Санкт-Петербурге вовсю идёт сезон корюшки. Эта рыбка в этот период идёт на нерест, её вовсю вылавливают и продают. В текущем сезоне корюшка бьёт рекорды цены, крупная может стоить до нескольких тысяч за килограмм.

Понятное дело, что среднестатистическому петербуржцу такая цена кажется слишком высокой, потому чаще всего покупают самую мелкую корюшку. Расскажем, как жарить её правильно, чтобы получилось вкусно и красиво.

Перед тем, как отправлять на сковороду, корюшку нужно почистить. У мелких рыбок чаще всего удаляют голову. Некоторые этого не делают, но в этом случае готовая рыбка может горчить.

Итак, корюшку почистили, она готова к жарке. На сковородку наливаем масло и высыпаем немного соли, это позволит избежать брызг масла во время приготовления.

Рыбку укладываем на сковороду максимально плотно, перед этим каждую окунаем в подсоленную муку. Выложили на сковороду, чтобы не было просветов, сделали средний нагрев, накрыли крышкой.

Жарить будем не более 5 минут, за это время рыба подрумянится. Теперь переворачиваем сковороду над тарелкой, корюшка сойдёт целым пластом. Возвращаем рыбу в сковородку, чтобы подрумянить со второй стороны.

Подаём корюшку к столу целым поджаренным пластом. Так она смотрится более эстетично, чем отдельными мелкими рыбками. Украсить блюдо можно свежей зеленью и тонкими дольками лимона, сбрызнуть лимонным соком, он придаст готовой рыбе необычный привкус.

Автор:
Марина Котова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью