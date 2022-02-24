Игорь Николаев

Российский экономист, доктор экономических наук и директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Сайт: https://www.fbk.ru/company/topmanagement/nikolaev-igor-alekseevich/
Деятельность:
- 2000 / н.вр. ООО «ФБК», директор департамента стратегического анализа. С июня 2013 г. возглавляет Институт стратегического анализа ФБК
- 1998 / 2000 гг. МПС России. Заместитель руководителя Департамента экономики.
- 1997 / 1998 гг. Аппарат Правительства Российской Федерации. Советник.
- 1992 / 1996 гг. Миннауки России. Начальник отдела анализа, прогнозирования и приоритетов научно-технического развития, заместитель начальника Управления экономического и правового регулирования НТП.
- 1990 / 1992 гг. Госкомитет России по делам науки и высшей школы. Начальник Экономико-методического отдела.
- 1986 / 1990 гг. МГУ им. М.В.Ломоносова. Экономический ф-т, кафедра экономики промышленности, научный сотрудник.