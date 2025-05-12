Городовой / Общество / Пенсионный «бум» для многодетных: кому и на сколько увеличат выплаты, и что нужно сделать для перерасчета
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Пенсионный «бум» для многодетных: кому и на сколько увеличат выплаты, и что нужно сделать для перерасчета

Опубликовано: 12 мая 2025 14:02
Многодетная семья
Пенсионный «бум» для многодетных: кому и на сколько увеличат выплаты, и что нужно сделать для перерасчета
globallookpress/ Zamir Usmanov

Нововведение вступит в силу в следующем году.

Уже скоро многодетным мамам будут начислять столько пенсионных коэффициентов в год, сколько они заработали бы, если бы трудились за зарплату не меньше ста тысяч рублей в месяц. Этот шаг направлен на повышение социальной защиты многодетных семей и признание их вклада в демографическое развитие страны.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с «Российской газетой», рассказал подробности о том, насколько в итоге вырастут их пенсии, какие еще им будут полагаться выплаты, а также о других законодательных нововведениях.

Уход за всеми детьми войдет в страховой стаж

Сергей Чирков сообщил, что законопроект Минтруда, который подготовлен по поручению президента, будет принят Госдумой и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Сейчас в страховой стаж мамы засчитывается уход за каждым ребенком до полутора лет, но не больше 6 лет в сумме. Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый полный год ухода, но не более чем за 4 детьми. По новому закону в стаж войдет уход за всеми детьми до полутора лет — за пятого, шестого и последующих.

Это значительное изменение, которое улучшит пенсионное обеспечение многодетных матерей.

Сколько баллов начисляется за каждого ребенка

Если это период ухода за первым ребенком, ей начисляется 1,8 пенсионного коэффициента в год. За второго ребенка она получает уже 3,6 пенсионного коэффициента в год. На третьего и каждого последующего ребенка — 5,4 пенсионного коэффициента.

Максимально за год можно накопить 10 коэффициентов. Это возможно, если работодатель перечислил социальные взносы за работника, зарплата которого 2,7 млн рублей в год, то есть в месяц порядка 225 тысяч рублей. 5,4 балла — это чуть больше половины этой суммы. Значит, столько баллов за год накопит работник с зарплатой примерно 125 тысяч рублей в месяц.

Увеличение пенсионных коэффициентов позволит многодетным мамам значительно увеличить размер пенсии.

Перерасчет пенсий: что нужно сделать многодетным мамам

Как только закон будет подписан президентом страны, всем им пересчитают пенсию. Для этого им нужно будет подать заявление в Соцфонд. Это затронет порядка 400 тысяч человек.

Для перерасчета пенсии необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт рождения и воспитания детей. Процедура перерасчета будет максимально упрощена, чтобы облегчить доступ многодетных мам к новым возможностям.

Размер прибавки: на сколько увеличится пенсия многодетных мам

Если у мамы пятеро детей, она получит прибавку чуть больше одной тысячи рублей в месяц. Если шесть, то больше двух тысяч, если семь, то плюс три тысячи в месяц и так далее.

Размер прибавки будет зависеть от количества детей и пенсионных коэффициентов, накопленных за период ухода за ними. Увеличение пенсии станет существенной поддержкой для многодетных семей.

Матерей-героинь приравняют к Героям Труда: новые выплаты и льготы

В этом проекте есть еще одна позитивная история — он приравнивает Матерей-героинь (это женщины, которые родили или усыновили и вырастили 10 и более детей) к Героям Труда.

Эти мамы будут получать ежемесячную денежную выплату — сегодня ее размер более 72 тысяч рублей. Причем не с наступлением пенсионного возраста, а сразу после присвоения этого звания, а те, у кого оно уже есть, — после вступления закона в силу.

Выплата будет пожизненной. Также приравнивание Матерей-героинь к Героям Труда даст им право на доплату к пенсии порядка 36 тысяч рублей за особые заслуги перед страной. Таким образом, если такая мама уже на пенсии и не работает, ее доход увеличится более чем на 100 тысяч рублей в месяц.

Количество детей Пенсионные коэффициенты (баллы) в год Максимум баллов в год Прибавка к пенсии (руб./мес.) Возраст выхода на пенсию Дополнительные выплаты и льготы
1 1,8 1,8 - 60* -
2 3,6 3,6 - 60* -
3 5,4 5,4 - 57 -
4 5,4 5,4 - 56 -
5 5,4 10 >1 000 50 -
6 5,4 10 >2 000 50 -
7 5,4 10 ≈3 000 50 -
10+ (мать-героиня) 5,4 10 >3 000 50 >72 000 руб./мес. + 36 000 руб./мес. доплата за заслуги

Индексация выплат: ежегодное увеличение с учетом инфляции и роста прожиточного уровня

Сумма в 72 тысячи индексируется ежегодно с 1 февраля на размер инфляции. А «пенсионные» за особые заслуги 36 тысяч — как социальная пенсия на рост прожиточного уровня в стране.

Индексация выплат обеспечит их сохранение в условиях инфляции и роста цен, а также повышение в соответствии с ростом прожиточного уровня в стране. Это гарантирует многодетным мамам и Матерям-героиням стабильный и постоянно растущий доход.

Новости по теме
Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские 21 апреля 2025 14:02
Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости 20 мая 2025 15:02
Осторожно, пенсия на паузе: экономист назвала причины, когда выплаты могут «заморозить» Осторожно, пенсия на паузе: экономист назвала причины, когда выплаты могут «заморозить» 31 марта 2025 14:15
Большая прибавка к пенсии: в России ожидается индексация социальных выплат Большая прибавка к пенсии: в России ожидается индексация социальных выплат 26 марта 2025 14:15
Пенсии в России могут вырасти до 40% от зарплаты: депутаты начали работу над законопроектом Пенсии в России могут вырасти до 40% от зарплаты: депутаты начали работу над законопроектом 21 марта 2025 14:15
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».