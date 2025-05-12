Пенсионный «бум» для многодетных: кому и на сколько увеличат выплаты, и что нужно сделать для перерасчета

Уже скоро многодетным мамам будут начислять столько пенсионных коэффициентов в год, сколько они заработали бы, если бы трудились за зарплату не меньше ста тысяч рублей в месяц. Этот шаг направлен на повышение социальной защиты многодетных семей и признание их вклада в демографическое развитие страны.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с «Российской газетой», рассказал подробности о том, насколько в итоге вырастут их пенсии, какие еще им будут полагаться выплаты, а также о других законодательных нововведениях.
Уход за всеми детьми войдет в страховой стаж
Сергей Чирков сообщил, что законопроект Минтруда, который подготовлен по поручению президента, будет принят Госдумой и вступит в силу с 1 января 2026 года.
Сейчас в страховой стаж мамы засчитывается уход за каждым ребенком до полутора лет, но не больше 6 лет в сумме. Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый полный год ухода, но не более чем за 4 детьми. По новому закону в стаж войдет уход за всеми детьми до полутора лет — за пятого, шестого и последующих.
Это значительное изменение, которое улучшит пенсионное обеспечение многодетных матерей.
Сколько баллов начисляется за каждого ребенка
Если это период ухода за первым ребенком, ей начисляется 1,8 пенсионного коэффициента в год. За второго ребенка она получает уже 3,6 пенсионного коэффициента в год. На третьего и каждого последующего ребенка — 5,4 пенсионного коэффициента.
Максимально за год можно накопить 10 коэффициентов. Это возможно, если работодатель перечислил социальные взносы за работника, зарплата которого 2,7 млн рублей в год, то есть в месяц порядка 225 тысяч рублей. 5,4 балла — это чуть больше половины этой суммы. Значит, столько баллов за год накопит работник с зарплатой примерно 125 тысяч рублей в месяц.
Увеличение пенсионных коэффициентов позволит многодетным мамам значительно увеличить размер пенсии.
Перерасчет пенсий: что нужно сделать многодетным мамам
Как только закон будет подписан президентом страны, всем им пересчитают пенсию. Для этого им нужно будет подать заявление в Соцфонд. Это затронет порядка 400 тысяч человек.
Для перерасчета пенсии необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт рождения и воспитания детей. Процедура перерасчета будет максимально упрощена, чтобы облегчить доступ многодетных мам к новым возможностям.
Размер прибавки: на сколько увеличится пенсия многодетных мам
Если у мамы пятеро детей, она получит прибавку чуть больше одной тысячи рублей в месяц. Если шесть, то больше двух тысяч, если семь, то плюс три тысячи в месяц и так далее.
Размер прибавки будет зависеть от количества детей и пенсионных коэффициентов, накопленных за период ухода за ними. Увеличение пенсии станет существенной поддержкой для многодетных семей.
Матерей-героинь приравняют к Героям Труда: новые выплаты и льготы
В этом проекте есть еще одна позитивная история — он приравнивает Матерей-героинь (это женщины, которые родили или усыновили и вырастили 10 и более детей) к Героям Труда.
Эти мамы будут получать ежемесячную денежную выплату — сегодня ее размер более 72 тысяч рублей. Причем не с наступлением пенсионного возраста, а сразу после присвоения этого звания, а те, у кого оно уже есть, — после вступления закона в силу.
Выплата будет пожизненной. Также приравнивание Матерей-героинь к Героям Труда даст им право на доплату к пенсии порядка 36 тысяч рублей за особые заслуги перед страной. Таким образом, если такая мама уже на пенсии и не работает, ее доход увеличится более чем на 100 тысяч рублей в месяц.
|Количество детей
|Пенсионные коэффициенты (баллы) в год
|Максимум баллов в год
|Прибавка к пенсии (руб./мес.)
|Возраст выхода на пенсию
|Дополнительные выплаты и льготы
|1
|1,8
|1,8
|-
|60*
|-
|2
|3,6
|3,6
|-
|60*
|-
|3
|5,4
|5,4
|-
|57
|-
|4
|5,4
|5,4
|-
|56
|-
|5
|5,4
|10
|>1 000
|50
|-
|6
|5,4
|10
|>2 000
|50
|-
|7
|5,4
|10
|≈3 000
|50
|-
|10+ (мать-героиня)
|5,4
|10
|>3 000
|50
|>72 000 руб./мес. + 36 000 руб./мес. доплата за заслуги
Индексация выплат: ежегодное увеличение с учетом инфляции и роста прожиточного уровня
Сумма в 72 тысячи индексируется ежегодно с 1 февраля на размер инфляции. А «пенсионные» за особые заслуги 36 тысяч — как социальная пенсия на рост прожиточного уровня в стране.
Индексация выплат обеспечит их сохранение в условиях инфляции и роста цен, а также повышение в соответствии с ростом прожиточного уровня в стране. Это гарантирует многодетным мамам и Матерям-героиням стабильный и постоянно растущий доход.