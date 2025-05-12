Пенсионный «бум» для многодетных: кому и на сколько увеличат выплаты, и что нужно сделать для перерасчета

Уже скоро многодетным мамам будут начислять столько пенсионных коэффициентов в год, сколько они заработали бы, если бы трудились за зарплату не меньше ста тысяч рублей в месяц. Этот шаг направлен на повышение социальной защиты многодетных семей и признание их вклада в демографическое развитие страны.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с «Российской газетой», рассказал подробности о том, насколько в итоге вырастут их пенсии, какие еще им будут полагаться выплаты, а также о других законодательных нововведениях.

Уход за всеми детьми войдет в страховой стаж

Сергей Чирков сообщил, что законопроект Минтруда, который подготовлен по поручению президента, будет принят Госдумой и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Сейчас в страховой стаж мамы засчитывается уход за каждым ребенком до полутора лет, но не больше 6 лет в сумме. Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый полный год ухода, но не более чем за 4 детьми. По новому закону в стаж войдет уход за всеми детьми до полутора лет — за пятого, шестого и последующих.

Это значительное изменение, которое улучшит пенсионное обеспечение многодетных матерей.

Сколько баллов начисляется за каждого ребенка

Если это период ухода за первым ребенком, ей начисляется 1,8 пенсионного коэффициента в год. За второго ребенка она получает уже 3,6 пенсионного коэффициента в год. На третьего и каждого последующего ребенка — 5,4 пенсионного коэффициента.

Максимально за год можно накопить 10 коэффициентов. Это возможно, если работодатель перечислил социальные взносы за работника, зарплата которого 2,7 млн рублей в год, то есть в месяц порядка 225 тысяч рублей. 5,4 балла — это чуть больше половины этой суммы. Значит, столько баллов за год накопит работник с зарплатой примерно 125 тысяч рублей в месяц.

Увеличение пенсионных коэффициентов позволит многодетным мамам значительно увеличить размер пенсии.

Перерасчет пенсий: что нужно сделать многодетным мамам

Как только закон будет подписан президентом страны, всем им пересчитают пенсию. Для этого им нужно будет подать заявление в Соцфонд. Это затронет порядка 400 тысяч человек.

Для перерасчета пенсии необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт рождения и воспитания детей. Процедура перерасчета будет максимально упрощена, чтобы облегчить доступ многодетных мам к новым возможностям.

Размер прибавки: на сколько увеличится пенсия многодетных мам

Если у мамы пятеро детей, она получит прибавку чуть больше одной тысячи рублей в месяц. Если шесть, то больше двух тысяч, если семь, то плюс три тысячи в месяц и так далее.

Размер прибавки будет зависеть от количества детей и пенсионных коэффициентов, накопленных за период ухода за ними. Увеличение пенсии станет существенной поддержкой для многодетных семей.

Матерей-героинь приравняют к Героям Труда: новые выплаты и льготы

В этом проекте есть еще одна позитивная история — он приравнивает Матерей-героинь (это женщины, которые родили или усыновили и вырастили 10 и более детей) к Героям Труда.

Эти мамы будут получать ежемесячную денежную выплату — сегодня ее размер более 72 тысяч рублей. Причем не с наступлением пенсионного возраста, а сразу после присвоения этого звания, а те, у кого оно уже есть, — после вступления закона в силу.

Выплата будет пожизненной. Также приравнивание Матерей-героинь к Героям Труда даст им право на доплату к пенсии порядка 36 тысяч рублей за особые заслуги перед страной. Таким образом, если такая мама уже на пенсии и не работает, ее доход увеличится более чем на 100 тысяч рублей в месяц.

Количество детей Пенсионные коэффициенты (баллы) в год Максимум баллов в год Прибавка к пенсии (руб./мес.) Возраст выхода на пенсию Дополнительные выплаты и льготы 1 1,8 1,8 - 60* - 2 3,6 3,6 - 60* - 3 5,4 5,4 - 57 - 4 5,4 5,4 - 56 - 5 5,4 10 >1 000 50 - 6 5,4 10 >2 000 50 - 7 5,4 10 ≈3 000 50 - 10+ (мать-героиня) 5,4 10 >3 000 50 >72 000 руб./мес. + 36 000 руб./мес. доплата за заслуги

Индексация выплат: ежегодное увеличение с учетом инфляции и роста прожиточного уровня

Сумма в 72 тысячи индексируется ежегодно с 1 февраля на размер инфляции. А «пенсионные» за особые заслуги 36 тысяч — как социальная пенсия на рост прожиточного уровня в стране.

Индексация выплат обеспечит их сохранение в условиях инфляции и роста цен, а также повышение в соответствии с ростом прожиточного уровня в стране. Это гарантирует многодетным мамам и Матерям-героиням стабильный и постоянно растущий доход.