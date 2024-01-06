Зря забыли о даче до весны: эти садовые работы нужно выполнить уже в январе

Снег и морозы еще не означают, что можно оставить дачные хлопы позади и не вспоминать о них до наступления тепла. Ведь как минимум два важных садовых дела необходимо выполнить в январе.

В феврале уже начинается посев основных культур: перцев, клубники, сельдерея, баклажанов. Они нередко болеют черной ножкой и могут погибнуть за считанные часы. Именно поэтому не поленитесь и просмотрите в праздничные выходные фитоаптечку.

Не менее важно заранее перебрать все семена. Возможно, у некоторых истек срок годности, другие могли прийти в негодность. Пока в магазинах нет ажиотажа, и цены не взлетели, выгоднее всего докупить необходимые, пишет автор блога «Флористикс Инфо».

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