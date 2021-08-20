Афганцы, чтобы спасти своих детей от талибов, передавали их американским военным

Граждане Афганистана, бегущие сейчас из столицы от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), пытаются спасти своих детей, которых передают в руки американским военным через забор. Видео опубликовано изданием The Telegraph.