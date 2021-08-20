Участникам массовой драки на футбольном стадионе, расположенном на Ереванской улице, которая произошла 15 августа, может грозить депортация из России, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) временно приостановит исполнение контракта по созданию лунного посадочного модуля, который выдан компании SpaceX. Это произошло из-за иска, поданного компанией Blue Origin в федеральный суд, сообщает Reuters.
Граждане Афганистана, бегущие сейчас из столицы от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), пытаются спасти своих детей, которых передают в руки американским военным через забор. Видео опубликовано изданием The Telegraph.
Сирены оповещения населения работают в Крымском районе Краснодарского края, где из-за подъема уровня воды в реке после долгих дождей готовятся к возможной эвакуации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.
Международная группа исследователей из США, Канады и Германии в режиме реального времени с помощью биолюминесцентной визуализации показала процесс заражения коронавирусом. Видео демонстрирует путь вируса SARS-CoV-2 по организму. Запись можно посмотреть на YouTube-канале YaleCampus.