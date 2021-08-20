Кристина Цыцура Дата рождения: 20-08-1987
Написать
Происшествия
Из России могут депортировать более 30 мигрантов за массовую драку Из России могут депортировать более 30 мигрантов за массовую драку
Участникам массовой драки на футбольном стадионе, расположенном на Ереванской улице, которая произошла 15 августа, может грозить депортация из России, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
20 авг 2021 15:48
Общество
NASA приостановило контракт со SpaceX из-за судебного иска NASA приостановило контракт со SpaceX из-за судебного иска
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) временно приостановит исполнение контракта по созданию лунного посадочного модуля, который выдан компании SpaceX. Это произошло из-за иска, поданного компанией Blue Origin в федеральный суд, сообщает Reuters. 
20 авг 2021 15:34
Политика
Афганцы, чтобы спасти своих детей от талибов, передавали их американским военным Афганцы, чтобы спасти своих детей от талибов, передавали их американским военным
Граждане Афганистана, бегущие сейчас из столицы от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), пытаются спасти своих детей, которых передают в руки американским военным через забор. Видео опубликовано изданием The Telegraph.
20 авг 2021 15:32
Происшествия
Сатанистам из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах Сатанистам из Подмосковья предъявили обвинение в ритуальных убийствах
Следственный комитет выдвинул обвинение паре сатанистов из Подмосковья, которых обвинили в ритуальных убийствах в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. 
20 авг 2021 14:43
Происшествия
Жителей Крымского района на Кубани попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления Жителей Крымского района на Кубани попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления
Сирены оповещения населения работают в Крымском районе Краснодарского края, где из-за подъема уровня воды в реке после долгих дождей готовятся к возможной эвакуации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь. 
20 авг 2021 13:24
Общество
Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу из-за постановки с участием Бузовой Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу из-за постановки с участием Бузовой
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков прокомментировал суть своего высказывания, касающегося МХАТ им. Горького и постановки с участием поп-звезды и телеведущей Ольги Бузовой. 
20 авг 2021 13:16
Происшествия
В Башкирии на видео попал огненный торнадо В Башкирии на видео попал огненный торнадо
Жители Башкирии стали свидетелями необычного явления – огненного торнадо, образовавшегося из-за ветра, пыли и непрекращающихся лесных пожаров. Видео появилось в соцсетях, автор снял его в Хайбуллинском районе республики.
20 авг 2021 12:52
Общество
Ученые показали на видео процесс заражения коронавирусом Ученые показали на видео процесс заражения коронавирусом
Международная группа исследователей из США, Канады и Германии в режиме реального времени с помощью биолюминесцентной визуализации показала процесс заражения коронавирусом. Видео демонстрирует путь вируса SARS-CoV-2 по организму. Запись можно посмотреть на YouTube-канале YaleCampus.
20 авг 2021 11:42