MG Cyberster 2025 электрический родстер от MG с запасом хода до 800 км

Компания MG представила серийную версию своего первого электрического родстера MG Cyberster 2025. Модель, которая когда-то была концептом, теперь доступна для покупки в разных странах. Это спортивный электромобиль MG с современным дизайном, передовыми технологиями и ярким характером.
Дизайн и особенности
MG Cyberster отличается эффектным внешним видом и спортивными пропорциями. Машина получила низкий кузов, агрессивные линии и двери типа «крыло чайки», которые открываются вверх, подчёркивая премиальность модели.
Основные особенности дизайна:
- двухместная компоновка с тканевым складным верхом;
- длина около 4535 мм, ширина 1913 мм, высота 1329 мм;
- характерная светодиодная оптика с узкой передней полосой;
- задние фонари в виде британского флага;
- крупные колёса и широкая колея для устойчивости на дороге.
MG позиционирует Cyberster как сочетание классического духа британских родстеров и технологий будущего.
Интерьер и технологии
Интерьер MG Cyberster выполнен в стиле игровой кабины. Водителя окружает цифровое пространство с тремя экранами, которые создают эффект AR-интерфейса и обеспечивают дополнительную визуализацию параметров движения.
Главные технологии и функции салона:
- полностью цифровая приборная панель и центральный дисплей;
- спортивное рулевое колесо с плоским верхом и низом;
- мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
- возможность подключения 5G и обновления ПО по воздуху (OTA);
- системы помощи водителю уровня ADAS и интеллектуальный круиз-контроль.
Качество отделки соответствует классу спорткара: комбинированные материалы, премиальная кожа, алюминиевые вставки и LED-подсветка создают современную атмосферу.
Технические характеристики
Серийный MG Cyberster 2025 представлен в двух версиях — заднеприводной (RWD) и полноприводной (AWD).
Основные характеристики:
- аккумулятор ёмкостью около 77 кВт·ч;
- мощность до 510 л.с. (375 кВт) для версии AWD;
- разгон от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды;
- запас хода до 580 км по циклу CLTC и около 443 км по WLTP;
- максимальная скорость примерно 200 км/ч;
- быстрая зарядка до 80 % за 30–35 минут при мощности 144 кВт.
Электромобиль MG Cyberster построен на платформе SAIC EV и оснащён современными системами охлаждения и рекуперации энергии.
Цена и дата выхода
MG Cyberster поступил в продажу в Европе осенью 2024 года, а в 2025 году стал доступен на азиатских рынках, включая Китай и Индию.
Ориентировочные цены:
- Европа — от 67 990 евро;
- Великобритания — от 54 995 фунтов;
- Индия — от 72,5 лакх рупий (примерно 870 тысяч рублей по текущему курсу).
На российском рынке MG Cyberster может появиться в 2025 году через частных дилеров. Цена при ввозе ожидается в диапазоне 7–8 миллионов рублей.
Конкуренты
Среди основных конкурентов MG Cyberster можно выделить:
- Tesla Roadster (второе поколение) — один из самых ожидаемых электрических спорткаров;
- Porsche Taycan — эталонный электромобиль премиум-класса;
- Polestar 6 — скандинавский родстер с высокой мощностью;
- Alpine A110 Electric — компактный спортивный электрокар с европейским стилем.
MG Cyberster выделяется на их фоне доступной ценой, оригинальным дизайном и фирменными дверями «крыло чайки».
Шаг MG в будущее
MG Cyberster 2025 стал важным этапом развития бренда MG. Это не просто электромобиль, а эмоциональный родстер, который объединяет классический стиль и технологии нового поколения.
Уникальные двери, интерьер с AR-интерфейсом, динамика и запас хода до 800 км делают электрический родстер MG Cyberster одним из самых интересных предложений 2025 года.
