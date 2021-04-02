Городовой / Шоу-бизнес / MG Cyberster 2025 электрический родстер от MG с запасом хода до 800 км
MG Cyberster 2025 электрический родстер от MG с запасом хода до 800 км

Обновлено: 18 октября 2025 13:40 | Опубликовано: 2 апреля 2021 17:47
Фото Городовой.ру

Компания MG представила серийную версию своего первого электрического родстера MG Cyberster 2025. Модель, которая когда-то была концептом, теперь доступна для покупки в разных странах. Это спортивный электромобиль MG с современным дизайном, передовыми технологиями и ярким характером.

Дизайн и особенности

MG Cyberster отличается эффектным внешним видом и спортивными пропорциями. Машина получила низкий кузов, агрессивные линии и двери типа «крыло чайки», которые открываются вверх, подчёркивая премиальность модели.

Основные особенности дизайна:

  • двухместная компоновка с тканевым складным верхом;
  • длина около 4535 мм, ширина 1913 мм, высота 1329 мм;
  • характерная светодиодная оптика с узкой передней полосой;
  • задние фонари в виде британского флага;
  • крупные колёса и широкая колея для устойчивости на дороге.

MG позиционирует Cyberster как сочетание классического духа британских родстеров и технологий будущего.

Интерьер и технологии

Интерьер MG Cyberster выполнен в стиле игровой кабины. Водителя окружает цифровое пространство с тремя экранами, которые создают эффект AR-интерфейса и обеспечивают дополнительную визуализацию параметров движения.

Главные технологии и функции салона:

  • полностью цифровая приборная панель и центральный дисплей;
  • спортивное рулевое колесо с плоским верхом и низом;
  • мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
  • возможность подключения 5G и обновления ПО по воздуху (OTA);
  • системы помощи водителю уровня ADAS и интеллектуальный круиз-контроль.

Качество отделки соответствует классу спорткара: комбинированные материалы, премиальная кожа, алюминиевые вставки и LED-подсветка создают современную атмосферу.

Технические характеристики

Серийный MG Cyberster 2025 представлен в двух версиях — заднеприводной (RWD) и полноприводной (AWD).

Основные характеристики:

  • аккумулятор ёмкостью около 77 кВт·ч;
  • мощность до 510 л.с. (375 кВт) для версии AWD;
  • разгон от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды;
  • запас хода до 580 км по циклу CLTC и около 443 км по WLTP;
  • максимальная скорость примерно 200 км/ч;
  • быстрая зарядка до 80 % за 30–35 минут при мощности 144 кВт.

Электромобиль MG Cyberster построен на платформе SAIC EV и оснащён современными системами охлаждения и рекуперации энергии.

Цена и дата выхода

MG Cyberster поступил в продажу в Европе осенью 2024 года, а в 2025 году стал доступен на азиатских рынках, включая Китай и Индию.

Ориентировочные цены:

  • Европа — от 67 990 евро;
  • Великобритания — от 54 995 фунтов;
  • Индия — от 72,5 лакх рупий (примерно 870 тысяч рублей по текущему курсу).

На российском рынке MG Cyberster может появиться в 2025 году через частных дилеров. Цена при ввозе ожидается в диапазоне 7–8 миллионов рублей.

Конкуренты

Среди основных конкурентов MG Cyberster можно выделить:

  • Tesla Roadster (второе поколение) — один из самых ожидаемых электрических спорткаров;
  • Porsche Taycan — эталонный электромобиль премиум-класса;
  • Polestar 6 — скандинавский родстер с высокой мощностью;
  • Alpine A110 Electric — компактный спортивный электрокар с европейским стилем.

MG Cyberster выделяется на их фоне доступной ценой, оригинальным дизайном и фирменными дверями «крыло чайки».

Шаг MG в будущее

MG Cyberster 2025 стал важным этапом развития бренда MG. Это не просто электромобиль, а эмоциональный родстер, который объединяет классический стиль и технологии нового поколения.

Уникальные двери, интерьер с AR-интерфейсом, динамика и запас хода до 800 км делают электрический родстер MG Cyberster одним из самых интересных предложений 2025 года.

Автор:
Кристина Цыцура Лариса Никонова
