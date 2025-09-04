Китайский аналог под видом «Волги» или новый автомобиль: какая модель Geely станет прообразом для легенды

Возрождение бренда «Волга» — одна из самых обсуждаемых тем в российском автопроме в 2025 году. Проект неожиданно обрел нового партнера — компанию Geely.
Что ждет знаменитую «Волгу» и чем она удивляет поклонников?
Возрождаем «Волгу» от Geely
Идея появилась еще в 2024-м. Тогда речь шла о совместной работе с Changan и возникло три модели — два кроссовера и седана. Однако производство так и не началось, проект пришлось пересмотреть.
Теперь российская «Волга» возродится вместе с китайским гигантом Geely.
Какая будет новая «Волга»?
Пока официально не раскрывают конкретные модели, но эксперты и инсайдеры выдвигают свои версии.
Как пишут Известия со ссылкой на партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, то самая логичная модель для «Волги» — кроссовер Monjaro.
Будет ли «Волга» по-настоящему новой?
Хотя «Волга» зарождается на базе китайских моделей, создатели обещают не ограничивать только заменой названия.
Возможно, у новых марок появятся свои оригинальные черты, например, в экстерьере или интерьере. Также в планах — современные выдвижные системы и интеллектуальные помощники водителя.
Производство и цены
Сейчас проект находится в активной стадии развития. Неофициально известно, что инвестиции в возрождение превышают 60 млрд рублей.
Производство с полным циклом, включая сварку и окраску кузовов, планируется запустить в 2025 году на российских площадках.