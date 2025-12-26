Сердце льда в Петербурге: почему этот музей любят сильнее, чем океан

Почему горожане возвращаются к чучелам и барометрам?

Музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге — это не просто крупнейшее в мире хранилище, посвященное полярной тематике. Это место, где история научных прорывов тесно переплелась с судьбой самого здания.

Расположенный по адресу улица Марата, 24а, этот государственный музей хранит свидетельства освоения самых суровых регионов планеты, включая героические страницы развития Северного морского пути.

Из храма в хранилище: рождение музея

История самого музея захватывает не меньше, чем его экспозиции. С 1998 года он находится под патронажем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что подчеркивает его научную значимость.

Однако здание музея — бывшая Никольская единоверческая церковь, возведенная до революции, — само по себе является уникальным историческим артефактом.

Представьте себе: некогда священное место, где звучали молитвы, теперь вмещает экспонаты, повествующие о мужестве, проявленном в ледяных пустынях.

Путь к современному виду был долог и труден. Истоки музея восходят к 22 ноября 1930 года, когда он возник как отдел Всесоюзного Арктического института.

Изначально коллекция — артефакты, карты, образцы фауны — ютилась в сырых, темных подвалах Фонтанного дома, где располагался институт.

“В этих сырых, темных подвалах, среди множества складированных вещей, зарождалась будущая гордость Санкт-Петербурга”.

Выставки были временными, доступ к уникальным вещам — ограниченным.

Переломный момент: архитектурная революция

Перелом наступил в 1933 году, когда Ленсовет передал Всесоюзному Арктическому институту здание закрытой Никольской церкви. Это позволило музею покинуть “подвальное заточение” и начать формирование полноценной экспозиции.

Архитектор Авраам Мельников провел титаническую работу по реконструкции. Из одноэтажного церковного строения появилось двухэтажное здание с железобетонным перекрытием.

Внутреннее пространство было кардинально изменено: церковная живопись ликвидирована, созданы специализированные залы.

“Представьте себе труд архитекторов и строителей, работавших над превращением религиозного сооружения в современный музей, сохраняя при этом его историческую ценность”.

Герои Севера и крылья над льдами

Создание Арктического музея стало грандиозным проектом, потребовавшим не только строительных, но и художественных талантов.

Целая плеяда выдающихся художников — Александр Протопопов, Владимир Новодворский, Иван Серебряный и другие — работали над тем, чтобы “вплести экспонаты в саму ткань интерьера”, создавая гармоничное пространство.

Среди главных сокровищ музея выделяется самолёт-амфибия Ш-2, созданный авиаконструктором Вадимом Борисовичем Шавровым. Этот раритет, бережно хранящийся под сводами, впервые оторвался от земли 11 ноября 1930 года.

“Шаврушка”, как её ласково называли пилоты, служила верой и правдой в арктических условиях, выполняя ледовую разведку и санитарные миссии. Этот самолёт — живое свидетельство героической эпохи освоения Севера.

Музей увековечивает и великие достижения советской эпохи.

Триумфальным стало завоевание Северного морского пути ледоколом “Александр Сибиряков” в 1932 году.

Героическая эпопея “Челюскина” в 1933 году и трансарктический перелёт Чкалова в 1937 году лишь усилили интерес публики.

Кульминацией стало создание первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1» в 1937–1938 годах.

В 1936 году в фонды музея поступил тот самый самолёт Ш-2, участвовавший в спасении челюскинцев.

Сокровищница полярных артефактов

Фонды музея — это сокровищница, включающая около 70 000 экспонатов. Помимо техники, здесь хранятся бесценные свидетельства жизни полярников.

Особое место занимает археологическая коллекция предметов быта поморов XVII века, найденных на Таймыре, которая проливает свет на быт первых поселенцев.

Коллекции дополняются чучелами полярных животных.

“Столетние чучела животных и птиц, будто ожившие страницы из учебника по зоологии Арктики, позволяют ближе познакомиться с живописным миром северных широт”.

Среди них — белый медведь, моржи и северные олени. Эти экспонаты, многие из которых созданы еще в 1930-е годы, являются основой коллекции.

Посетители отмечают исключительную атмосферу музея.

“Музей большой, информации много, за один раз трудно весь обойти и осмотреть. Там нужно побывать, как минимум, два раза. А лучше больше. Музей того стоит!”, — делятся впечатлениями горожане.

"Каждую неделю по четвергам там интересные лекции, и вход на них свободный. За полчаса до начала можно успеть посмотреть и некоторые экспозиции. Но главное - это живое общение с полярниками: учёными, путешественниками, фотографами, художниками и даже артистами".

Это место, где история освоения холодных просторов оживает, предлагая глубокое погружение в мир мужества и науки.

