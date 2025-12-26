Гигантские шары затмили Зимний дворец: история снимка Петербурга

Как выглядели гигантские монгольфьеры рядом с величайшими памятниками?

Санкт-Петербург в середине 1990-х годов являл собой арену самых смелых культурных экспериментов.

Кадры тех лет, запечатлевшие центр города, часто выглядят как намеренный фотомонтаж, но на самом деле отражают дух новой, открытой эпохи.

Одним из самых ярких символов этой свободы стал фестиваль воздухоплавания 1995 года. Именно он запечатлен на фото.

Гиганты у подножия истории

Снимок, на котором гигантские монгольфьеры стоят прямо на Дворцовой площади, у самого подножия Александровской колонны, выглядит совершенно неправдоподобно для современного наблюдателя.

Эти огромные аэростаты, готовясь к подъему в серое петербургское небо, визуально соперничали по масштабу с Зимним дворцом и зданием Главного штаба.

Дворцовая площадь в 90-е годы регулярно становилась площадкой для неординарных событий — здесь проводились не только традиционные парады и концерты, но и подобные экстравагантные шоу.

Первый международный фестиваль воздушных шаров прошел в Ленинграде еще в 1990 году, а к середине десятилетия такие мероприятия стали редкими, но незабываемыми зрелищами.

Небо, закрытое для шаров

Эпоха, когда “центра города, никаких заборов и рамок”, позволяла подобное действо, безвозвратно ушла. Сегодня запуск аэростатов над историческим центром Петербурга практически невозможен.

Причина кроется в строжайших правилах безопасности полетов, действующих в зонах с высокой концентрацией исторических зданий и сложной городской застройкой.

Снимок 1995 года стал квинтэссенцией того времени — моментом, когда “даже небо над Эрмитажем становилось площадкой для шоу”.

Это было время, когда город активно открывался миру, и казалось, что для смелых идей нет никаких преград — ни на земле, ни в воздухе.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.