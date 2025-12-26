Городовой / Город / В новогоднюю ночь петербуржцам предсказали исчезновение Интернета
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

В новогоднюю ночь петербуржцам предсказали исчезновение Интернета

Опубликовано: 26 декабря 2025 09:30
В новогоднюю ночь петербуржцам предсказали исчезновение Интернета
В новогоднюю ночь петербуржцам предсказали исчезновение Интернета
Городовой ру

Связь для голосовых звонков останется стабильной.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь традиционного салюта в центре города не будет. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела, отвечающего за безопасность массовых мероприятий, Александр Равин, принято решение отказаться от праздничного фейерверка в центре ради безопасности жителей.

При этом, как отметил Равин, затруднения со связью в ходе праздников могут возникнуть из-за увеличенной нагрузки на сети, но полномасштабного отключения связи не ожидается.

В основном возможно ограничение доступа в интернет в местах большого скопления людей, где будут проходить массовые гуляния.

Запланировано проведение более тысячи мероприятий в разных районах города, и особое внимание уделят новогодней ночи на улицах.

Для поддержания порядка сотрудники служб города будут работать в усиленном режиме. На Дворцовой площади для гостей организуют пропускную систему, проносить спиртные напитки запрещено.

К обеспечению безопасности привлекут оперативный штаб, народные дружины, волонтёров, а также добровольцев Красного Креста и шесть медицинских бригад скорой помощи.

Ранее утверждено 37 площадок в городе, где разрешён запуск праздничных салютов. Этот список был согласован сотрудниками МЧС Петербурга. Места запуска находятся вне центра города.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью