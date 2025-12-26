В новогоднюю ночь петербуржцам предсказали исчезновение Интернета

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь традиционного салюта в центре города не будет. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела, отвечающего за безопасность массовых мероприятий, Александр Равин, принято решение отказаться от праздничного фейерверка в центре ради безопасности жителей.

При этом, как отметил Равин, затруднения со связью в ходе праздников могут возникнуть из-за увеличенной нагрузки на сети, но полномасштабного отключения связи не ожидается.

В основном возможно ограничение доступа в интернет в местах большого скопления людей, где будут проходить массовые гуляния.

Запланировано проведение более тысячи мероприятий в разных районах города, и особое внимание уделят новогодней ночи на улицах.

Для поддержания порядка сотрудники служб города будут работать в усиленном режиме. На Дворцовой площади для гостей организуют пропускную систему, проносить спиртные напитки запрещено.

К обеспечению безопасности привлекут оперативный штаб, народные дружины, волонтёров, а также добровольцев Красного Креста и шесть медицинских бригад скорой помощи.

Ранее утверждено 37 площадок в городе, где разрешён запуск праздничных салютов. Этот список был согласован сотрудниками МЧС Петербурга. Места запуска находятся вне центра города.

