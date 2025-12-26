Городовой / Город / «13-я» не положена по закону, но есть одно «но»: Роструд уточнил, когда её придётся платить
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

«13-я» не положена по закону, но есть одно «но»: Роструд уточнил, когда её придётся платить

Опубликовано: 26 декабря 2025 10:30
«13-я» не положена по закону, но есть одно «но»: Роструд уточнил, когда её придётся платить
«13-я» не положена по закону, но есть одно «но»: Роструд уточнил, когда её придётся платить
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Российское трудовое законодательство не предусматривает обязательную выплату такой премии работодателями.

Роструд разъяснил, что дополнительная выплата, получившая название «13-я зарплата», не является обязательной по российским законам. О наличии или отсутствии такой выплаты решает само предприятие. На этом акцентировала внимание пресс-служба ведомства.

Термин «13-я зарплата» возник ещё в советский период, когда администрации предприятий по собственному усмотрению назначали сотрудникам премию по итогам года, равную одному месячному окладу.

Сегодня чаще всего речь идёт о ежегодной премии, размер и порядок которой могут различаться. По словам представителей Роструда, трудовое законодательство не обязывает организации выплачивать 13-ю зарплату.

Правила получения такой премии определяются на уровне работодателя: они могут быть закреплены во внутренних документах, системе премирования, коллективном договоре либо индивидуальных трудовых соглашениях.

В ряде компаний эта премия полагается только тем, кто проработал полный год и выполнил ключевые задачи. Бывает, что размер премии зависит как от занимаемой должности, так и от продолжительности работы в коллективе.

«В других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности», — пояснили в Роструде.

Некоторые организации выдают премию всем без исключения, вне зависимости от показателей или длительности трудовой деятельности в фирме.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью