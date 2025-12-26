«13-я» не положена по закону, но есть одно «но»: Роструд уточнил, когда её придётся платить

Новости по теме

Новые правила выплаты рабочих премии в 2025 году: куда жаловаться сотрудникам

Перейти

Зарплата и премия под контролем: что делать, если работодатель задерживает или сокращает выплаты

Перейти

Премии «под нож»: почему каждому третьему россиянину урезали или отменили выплаты — что происходит на рынке труда

Перейти

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

«13-я зарплата» с подвохом: мошенники под предлогом премии выманивают деньги у россиян

Перейти