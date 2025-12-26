«13-я» не положена по закону, но есть одно «но»: Роструд уточнил, когда её придётся платить

Роструд разъяснил, что дополнительная выплата, получившая название «13-я зарплата», не является обязательной по российским законам. О наличии или отсутствии такой выплаты решает само предприятие. На этом акцентировала внимание пресс-служба ведомства.
Термин «13-я зарплата» возник ещё в советский период, когда администрации предприятий по собственному усмотрению назначали сотрудникам премию по итогам года, равную одному месячному окладу.
Сегодня чаще всего речь идёт о ежегодной премии, размер и порядок которой могут различаться. По словам представителей Роструда, трудовое законодательство не обязывает организации выплачивать 13-ю зарплату.
Правила получения такой премии определяются на уровне работодателя: они могут быть закреплены во внутренних документах, системе премирования, коллективном договоре либо индивидуальных трудовых соглашениях.
В ряде компаний эта премия полагается только тем, кто проработал полный год и выполнил ключевые задачи. Бывает, что размер премии зависит как от занимаемой должности, так и от продолжительности работы в коллективе.
«В других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности», — пояснили в Роструде.
Некоторые организации выдают премию всем без исключения, вне зависимости от показателей или длительности трудовой деятельности в фирме.
