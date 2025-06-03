Миллион за внедорожник: какие самые доступные новые машины можно купить в России, и что предлагают автопроизводители

Рейтинг самых бюджетных автомобилей в России в 2025 году.

В условиях современной экономической ситуации вопрос доступности автомобилей становится все более актуальным для российских покупателей.

К счастью, отечественный авторынок предлагает широкий выбор бюджетных моделей, которые позволяют приобрести новый автомобиль даже при ограниченном бюджете.

Портал «Автоновости дня» составил рейтинг самых дешевых новых машин, актуальный на июнь 2025 года.

Лидер рейтинга — Lada Granta: простота и надежность

На первом месте рейтинга, как и ожидалось, расположилась Lada Granta. Этот автомобиль уже давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый в обслуживании. Стартовая цена Lada Granta в июне 2025 года составляет 750 тысяч рублей.

За эти деньги покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Конечно, комплектация будет базовой, но для многих покупателей именно простота и надежность Granta становятся решающим фактором при выборе.

Это — отличный вариант для тех, кто ищет недорогой и практичный автомобиль для повседневных поездок.

Внедорожная классика — Lada Niva Legend и Niva Travel

Для тех, кто ищет более проходимый автомобиль, в рейтинге представлены два представителя семейства Lada Niva. Lada Niva Legend — классический трехдверный внедорожник, рекомендованная розничная стоимость которого стартует с отметки 1 миллион рублей. Автомобиль оснащен 83-сильным мотором объемом 1,7 литра.

Lada Niva Travel — более современная версия внедорожника, предлагается за 1,3 миллиона рублей. Она оснащена 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,7 литра. Эта модель отличается более комфортным салоном и современным дизайном. Выбор между Legend и Travel зависит от предпочтений покупателя, его потребностей и бюджета.

Китайское присутствие — BAIC U5 Plus, Livan X3 Pro и другие

Китайские автопроизводители активно осваивают российский рынок, предлагая свои модели в различных ценовых категориях. В рейтинге самых доступных автомобилей можно найти несколько представителей китайского автопрома.

BAIC U5 Plus занимает четвертое место, предлагая седан минимум за 1,39 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 105-сильным атмосферным двигателем. Это интересное предложение для тех, кто ищет недорогой седан с неплохим оснащением.

Livan X3 Pro — еще один представитель Китая в рейтинге, предлагается от 1,47 миллиона рублей. Это — компактный кроссовер, который может заинтересовать тех, кто ищет автомобиль с более высоким клиренсом и современным дизайном.

Российская классика и универсальность — Lada Vesta и Largus

Lada Vesta занимает достойное место в рейтинге, предлагая автомобиль с 106-сильным мотором по цене от 1,45 миллиона рублей. Vesta — один из самых популярных автомобилей в России, предлагающий современный дизайн, просторный салон и неплохой набор опций.

Lada Largus — универсальный автомобиль, который предлагается от 1,66 миллиона рублей. Хороший выбор для больших семей или для тех, кому требуется вместительный автомобиль для перевозки грузов.

Что еще можно найти в бюджетном сегменте?

В топ-10 самых дешевых автомобилей также вошли Changan Alsvin (1,5 миллиона рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 миллиона рублей) и JAC JS3 (от 1,55 миллиона рублей). Каждый из этих автомобилей имеет свои особенности и преимущества.

УАЗ «Хантер» — еще один представитель отечественного автопрома, предлагающий высокую проходимость и надежность. JAC JS3 — компактный кроссовер китайского производства, предлагающий современный дизайн и неплохое оснащение.

Changan Alsvin — недорогой седан, который может быть интересен тем, кто ищет бюджетный автомобиль с современным дизайном и неплохим оснащением.

Выбор автомобиля — всегда сложная задача, требующая учета множества факторов. Главное — определиться с приоритетами, оценить свои потребности и бюджет. И тогда даже в бюджетном сегменте можно найти подходящий вариант.