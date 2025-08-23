Константин Горбунов
Ведущий эксперт по сетевым угрозам, WEB-разработчик компании "Код Безопасности".
Образование:
- 2018 - 2022, бакалавриат университета ИТМО по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". Диплом с отличием
- 2022 - 2024, магистратура университета ИТМО по направлению "Инженерия машинного обучения"
- 2024, выпускник Передовой Инженерной Школы ИТМО
- В настоящий момент - аспирант университета ИТМО по направлению "Информатика и информационные процессы"
Был на сайте: 19 сентября 2025 в 21:43
Количество публикаций: