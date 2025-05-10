«А это что за ретирадная башня?» Эти древние петербургские туалеты туристы принимают за культурные памятники

Делают на их фоне селфи, а после меняются в лице.

Весной, когда деревья ещё не распустились, экскурсоводы любят показывать туристам необычные здания, которые летом скрыты за листвой.

Одно из таких — готическая башенка на Фонтанке, неподалёку от Обуховского моста, подробнее о которой рассказала экскурсовод Людмила Разбегаева в беседе с «Городовым».

Многие принимают её за старинную сторожевую или водонапорную башню, но правда оказывается куда прозаичнее.

«Однажды один турист спросил: “А это что за ретирадная башня?” Все засмеялись. А он оказался прав. Это действительно туалет. По-французски “ретират” — значит “отходить”».

Таких башен раньше было много — в учебных заведениях, казармах, даже во дворцах. Они строились отдельно от основного здания — из соображений гигиены.

Архитектура была порой настолько изысканной, что со временем многие забыли их назначение. Теперь это почти анекдот: туристы восхищаются формой, а потом узнают о содержании.