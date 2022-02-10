Член жюри шоу «Маска» страдает от неизлечимой болезни: фото

31-летняя ведущая Регина Тодоренко, которую зрители знают по популярным шоу «Орел и решка» и «Маска», в минувшем году решилась на откровение о своем здоровье и рассказала поклонникам о заболевании, которого долгое время стеснялась.

Ведущая призналась, что имеет проблемы с кожей, которые отчетливо видны на ее лице без косметики. Это витилиго — нарушение пигментации. Недавно она показала подписчикам в Instagram, как выглядит такая болезнь. В Stories женщина выложила фото своего лица, акцентировав внимание зрителей на своем веке, где и проявилось витилиго.