Лучшие сукна Российской Империи: чем запомнилось 15 мая в истории Петербурга

15 мая — день, который вошел в историю Петербурга множеством значимых событий. От основания первой балетной школы до создания Российского Красного Креста, этот день насыщен яркими и запоминающимися моментами. Стоит вспомнить, что же произошло 15 мая в разные годы и какой след эти события оставили в истории города.

1738: основание первой балетной школы в России

В 1738 году под покровительством Анны Иоанновны было учреждено первое в России учебное заведение, которое готовило танцовщиков-профессионалов.

Она называлась «Танцевальная Ея Императорского Величества школа» и располагалась в одном из флигелей старого Зимнего дворца, а сами занятия проходили в, так называемой, «комнате с одним очагом».

В этой школе в течении трех лет воспитанников обучали исключительно танцам и более ничему, а находилась она в ведении Главной соляной конторы. Несмотря на скромные условия, именно здесь были заложены основы русской балетной школы, которая впоследствии стала всемирно известной.

Тот факт, что школа находилась в ведении Главной соляной конторы, кажется сегодня несколько странным, но это были реалии того времени.

Позже школа претерпела значительные изменения, как в профессиональном воспитании, так и в методах преподавания. Менялись и ее названия: Театральная школа — Театральное училище — Хореографическое училище.

Сегодня преемницей школы считается Академия русского балета имени А.Я.Вагановой, расположенная на улице Зодчего Росси. Академия является одним из ведущих центров подготовки балетных артистов в мире и гордостью русской культуры.

1756: указ о запрещении развешивать белье на березах Невского проспекта

В 1756 году императрица Елизавета Петровна издала указ «О запрещении С.-Петербургским жителям развешивать что-либо на березках на Невском проспекте».

Странное, на первый взгляд, распоряжение имело свои основания. Дело в том, что императрица любила прогуливаться по центру столицы и однажды обратила внимание на странный вид берез, посаженных на Невском проспекте. На бедных деревцах висели кувшины, сушилось белье, раскачивались образцы товаров близлежащих лавок и многое другое.

Для императрицы было важно, чтобы главная улица города выглядела опрятно и соответствовала высокому статусу столицы.

Опечаленная неопрятным видом главного проспекта Санкт-Петербурга она и издала указ, запрещающий развешивать что-либо на березах. Как было подчеркнуто:

«А ежели впредь кто по той Невской между березками будет платье развешивать, оное отбирать в казну».

Строгие меры наказания должны были обеспечить исполнение указа и сохранение эстетического вида Невского проспекта.

1829: открытие первой публичной выставки промышленных изделий

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 1829 в «Экспозиционном зале» на Васильевском острове торжественно открылась первая публичная выставка промышленных и кустарных изделий произведенных исключительно в Российской Империи. Эта выставка стала важным шагом в развитии российской промышленности и позволила продемонстрировать достижения отечественных мастеров.

326 представителей 33-х губерний демонстрировали свои достижения в течение трех недель. Более 107 тысяч посетителей выставки за эти дни увидели 4 041 экспонат.

Из представленных изделий лучшими были признаны сукна Охтенской фабрики. Это подтверждает высокое качество российской продукции и достижения отечественных предприятий.

1867: утверждение Устава Общества попечения о раненых и больных воинах

В 1867 году императором Александром II был утвержден Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах».

Спустя три года это общество было переименовано в Российское общество Красного Креста и существовало под покровительством императрицы Марии Александровны. Россия стала одной из первых стран в мире, где был создан Красный Крест.

Представители общества работали во времена франко-прусской (1870-1871), греко-турецкой (1897), русско-японской (1904-1905), Первой мировой и других войн и конфликтов. Помогали они в открытии инвалидных домов, детских приютов, вдовьих домов и училищ для сирот. Члены РОКК помогали населению, пострадавшему от стихийных бедствий, голода, эпидемий и пожаров.

Российский Красный Крест сыграл огромную роль в оказании помощи и поддержки нуждающимся и стал символом милосердия и гуманизма.