Магазины не работают, лифты тоже, но есть и плюсы: россиянка год жила в Ницце — нашла минусы, о которых не пишут в Сети

Ницца — это не только открытки с пальмами и видом на море. Это город, где каждый день несёт свои радости и сложности. Рассказываю, каким оказался год на юге Франции — с его минусами и плюсами.

Что оказалось не так уж романтично

Жильё в старых домах. Лифта может не быть. Каждый день — на четвёртый этаж с сумками. Платить за коммуналку в разы дороже, чем в России. Но зато подъезды чистые, фасады красят, дворики зелёные.

Работа — это не главное. Воскресенье — святое. Закрыто всё: и магазины, и салоны, и даже булочные. Нужно привыкнуть, что в выходные — не время для дел, а время для себя. В первое время это сбивает с ритма.

Продукты — дорогие. Овощи и фрукты отличные, но расходы на питание выше, чем в Москве и Петербурге. Покупать «по чуть-чуть и каждый день» — местная традиция, но непривычно, если привык закупаться сразу на неделю.

Город не спешит. Даже когда очень надо. Записаться к врачу или сделать справку — отдельная история. А если ты по привычке суетишься, французский ритм будет раздражать.

А что влюбляет и остаётся с тобой

Тишина. Никакого рёва машин под окнами, даже в центре. Старый город — пешеходный, набережные — с велодорожками. Всё сделано для простых людей, а не для лихачей.

Чистота и уважение к пространству. Уборка улиц, сортировка отходов, доступ к питьевой воде на улице. Культура гигиены — не в теории, а в реальности. Местные продукты. Сыры, оливковое масло, хлеб, овощи — всё со вкусом. На рынке — разговоры, проба, улыбка. И это часть жизни, а не экзотика.

Личное пространство. Никто не задаёт лишних вопросов, не вторгается в твои дела. Но сосед обязательно скажет «Bonjour» и поинтересуется, как ты. Пожилые — активные. На пляже, в кафе, с книгой, в кругу друзей. Старость здесь — не возраст, а этап жизни, который принимают с достоинством.

И наконец — чувство внутреннего спокойствия. Без спешки. Без оценки. Без гонки. Здесь учишься не торопиться, жить своим ритмом и замечать хорошее.

Жизнь в Ницце — не сказка, но если вы готовы терпеть все озвученные эмигранткой минусы, то город придется по душе.