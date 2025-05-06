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Знак покаяния: к чему призывает памятник Муму на Садовой улице в Петербурге

Опубликовано: 6 мая 2025 00:00
Знак покаяния: к чему призывает памятник Муму на Садовой улице в Петербурге
Знак покаяния: к чему призывает памятник Муму на Садовой улице в Петербурге
globallookpress/Semen Likhodeev

История создания необычного памятника в Петербурге.

На площади Тургенева в Санкт-Петербурге, возле входа в кафе «Два Му» (ул. Садовая, д. 94), установлен необычный памятник — бронзовая фигурка собаки Муму, свернувшейся калачиком и охраняющей хозяйские сапоги и фартук.

Этот памятник вызывает множество вопросов и интересных размышлений. Где же сам Герасим? Почему именно такая композиция?

История создания памятника

Памятник был открыт в 2004 году в честь 150-летия первой публикации повести И.С. Тургенева «Муму» в журнале «Современник». Автором скульптуры является Арам Аревикян. Однако, по замыслу создателей, это не просто памятник литературному персонажу, а памятник всем животным, пострадавшим от жестокости человека.

Символизм композиции

Композиция памятника намеренно не включает фигуру Герасима. Хозяин ушел перекусить в ресторан, оставив свою рабочую одежду под охраной верной собаки.

Это подчеркивает тему одиночества и преданности животного. Зритель видит только Муму, свернувшуюся калачиком, и автоматически задает себе вопрос: «А где же Герасим?» Таким образом, памятник заставляет задуматься о нашем отношении к животным и об ответственности перед ними.

Мемориальная табличка и ее надпись

На стене рядом с фигурой Муму установлена мемориальная табличка с надписью:

«В память о Собаке. В честь 150-летия со дня публикации в журнале «Современник» рассказа И.С. Тургенева «Муму». Март 2004».

Эта надпись еще раз подчеркивает не только литературный, но и широкий гуманистический подтекст памятника.

Инициаторы проекта и местоположение памятника

Инициатором появления бронзовой композиции стал владелец ресторана «Два Му» (ранее — «Муму»). Художественный руководитель проекта, Лев Немировский, отметил, что памятник — это знак «покаяния перед нашими меньшими братьями, которым человек нанес обиду и боль».

Выбор места для собаки — площадь Тургенева — также символично: с 1926 года площадь носит имя писателя, а прежнее название — Покровская — было изменено после революции.

Размышления о памятнике

Памятник Муму — это не просто скульптура, а произведение искусства, заставляющее задуматься о нашей ответственности перед животными и о том, как мы обращаемся с ними. Он призывает нас быть более добрыми и внимательными к нашим меньшим братьям. Композиция скульптуры — маленькая собачка, свернувшаяся калачиком, — вызывает сочувствие и сопереживание.

Кстати, скульптура Герасима находится внутри ресторана, у входа в зал. Он задумчив и бос, стоит за высоким столиком и сжимает в руках чугунную рюмку.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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