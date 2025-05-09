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От Кутузова до Пушкина: зачем русские знаменитости состояли в Английском клубе

Опубликовано: 9 мая 2025 18:00
Александ Пушкин, Михаил Кутузов
От Кутузова до Пушкина: зачем русские знаменитости состояли в Английском клубе
Городовой ру

Санкт-Петербургский Английский клуб имеет свою историю и традиции.

В эпоху правления Екатерины II в Санкт-Петербурге существовало множество иностранных подданных. Англичане любили часто собираться вместе и проводить вечера за беседами и развлечениями. Участниками таких клубов были не только иностранцы, но и знаменитые россияне.

Обычно клуб собирался в гостинице, принадлежавшей голландцу Корнелиусу Гардинеру. После закрытия гостиницы, фабрикант Францис Гарднер предложил создать собственное собрание для приятного времяпрепровождения. Так, 1 марта 1770 года было основано Санкт-Петербургское Английское собрание, известное как Английский клуб.

«Согласие и Веселие» для избранных

Девизом клуба стало латинское выражение «Concordia et Laetitia» («Согласие и Веселие»), отражающее его главную цель — создание места для дружеских встреч и развлечений.

Членами клуба могли стать дворяне, купцы, ученые, актеры и чиновники. Клуб быстро стал популярным, и число членов росло. Клуб был интернациональным и не ограничивался только англичанами.

Размер членского взноса тогда составлял немалую сумму — 10 рублей ассигнациями, а возрос до 50. Его членами были Пушкин и Крылов, Кутузов и Витгенштейн, Карамзин и Жуковский.

Развлечения и Атмосфера

Английский клуб предлагал своим членам разнообразные развлечения: от настольных игр, бильярда и кегельбана до карточных игр.

Встречи проходили в уютной атмосфере, где можно было выпить бокал вина, обсудить новости и почитать свежие газеты. Клуб располагался в доме Конрада Кюзеля на Малой Морской улице, который сохранился до наших дней.

История клуба в эпоху перемен

За свою историю клуб пережил несколько закрытий, включая попытку Павла I запретить их деятельность. Однако, благодаря вмешательству князя Лопухина, Английский клуб продолжил работу.

При Александре I он был восстановлен и достиг около 600 членов. Клуб просуществовал почти полтора века, с 1770 по 1918 год, и был возрожден в современной России, сообщает сайт Санкт-Петербургского Английского собрания.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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