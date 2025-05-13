Почему индексация выплат в 2026 году не принесет работающим гражданам ожидаемого богатства

Что ждет пенсионеров в 2025 и 2026 годах и как разобраться в цифрах?

В 2026 году пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза, однако значительного роста выплат ожидать не следует. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов в беседе с URA.RU.

Он уточнил, что почти всю прибавку «съест» инфляция. Стоит разобраться, насколько реальны надежды работающих пенсионеров на существенное увеличение выплат и какие факторы повлияют на размер индексации.

Три индексации в 2026 году

Как отметил Гаврилов, в 2026 году выплаты работающим пенсионерам проиндексируют три раза. В феврале размер пенсий будет изменен с учетом инфляции за 2025 год, которая, по прогнозам, составит примерно 7,6%.

Величина апрельской прибавки к пенсиям определяется уровнем доходов Социального фонда, предсказать который заранее невозможно. Перерасчет, проводимый в августе, зависит от размера официальной заработной платы работающего пенсионера.

Таким образом, размер индексации пенсий в 2026 году будет зависеть от многих факторов, которые сложно прогнозировать заранее.

Повышение цен нивелирует прибавку к пенсии

При среднем размере пенсии в 21 тысячу рублей увеличение выплат в феврале составит порядка одной тысячи рублей. Однако, по словам депутата, данная прибавка практически полностью будет нивелирована ростом цен.

Это означает, что реальная покупательная способность пенсий работающих пенсионеров практически не изменится, несмотря на индексацию. Инфляция оказывает существенное влияние на финансовое положение пенсионеров, снижая ценность выплачиваемых им пенсий.

Незначительная прибавка в августе

Перерасчет, проводимый в августе, зависит от размера официальной зарплаты работающего пенсионера, при этом сумма увеличения пенсии, как правило, не превышает нескольких сотен рублей.

Это означает, что работающие пенсионеры, получающие небольшую заработную плату, могут рассчитывать лишь на незначительную прибавку к пенсии.

Этап повышения Дата Механизм индексации Ожидаемый размер повышения Примечания 1. Индексация по инфляции Февраль 2026 Уровень инфляции за 2025 год (прогноз: 7,6%) ~1 000 руб. при пенсии 21 000 руб. Почти полностью нивелируется ростом цен 2. Индексация по доходам СФР Апрель 2026 Рост доходов Социального фонда России Точная сумма неизвестна, зависит от доходов Обычно превышает инфляцию, но сложно спрогнозировать 3. Перерасчет по взносам Август 2026 Страховые взносы работодателей за 2025 год Обычно несколько сотен рублей Индивидуально, зависит от зарплаты пенсионера

Средний размер пенсии в 2026 году: прогнозы и факторы роста

В 2026 году средний размер пенсии в России может достичь около 25 тысяч рублей. Рост выплат будет обеспечен за счет двойной индексации пенсий, которая запланирована на следующий год. Первое повышение составит 4%, а второе — 2,3%. Таким образом, рост среднего размера пенсии в России в 2026 году будет обеспечен за счет двойной индексации, однако ее размер может оказаться недостаточным для существенного улучшения финансового положения пенсионеров.

Двойная индексация страховых пенсий

Согласно планам, первая индексация пенсий в 2026 году пройдет с 1 февраля и будет привязана к уровню инфляции за предыдущий год. Вторая индексация состоится с 1 апреля и будет учитывать рост фонда оплаты труда. Двойная индексация пенсий — это механизм, предназначенный для обеспечения сохранения покупательной способности пенсий в условиях инфляции и роста экономики.

Год Средний размер пенсии Источник/Прогноз индексации 2025 ~21 000 – 25 000 руб. Индексация 7,3% (январь), 2,2% (февраль) 2026 ~25 000 – 31 300 руб. Двойная индексация: 4% (февраль), 2,3% (апрель)

Поддержка инвалидов и пенсионеров старше 80 лет

С 1 мая 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, относящихся к I и II группам инвалидности, а также для лиц, достигших 80-летнего возраста, будет увеличен вдвое вне зависимости от наличия у них работы. Сумма фиксированной выплаты, которая в 2025 году составит 8 728,73 рубля, для указанных категорий граждан возрастет до 17 457,46 рубля.

Это значительная поддержка для наиболее уязвимых категорий пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной финансовой помощи.

Социальные пенсии в 2025 году

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам и по случаю потери кормильца, были увеличены на 14,75%. С 1 мая предусмотрены дополнительные меры поддержки. Размер социальной пенсии для детей-инвалидов и лиц с инвалидностью с детства I группы составит 21 177,59 рубля, для инвалидов II группы — 8 824,08 рубля.

В случаях, когда сумма пенсии оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума (в 2025 году — 14 554 рубля), гражданам предоставляется социальная доплата. Увеличение социальных пенсий направлено на обеспечение минимального уровня доходов для наиболее нуждающихся граждан.

Прожиточный минимум

В случаях, когда сумма пенсии оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума (в 2025 году — 14 554 рубля), гражданам предоставляется социальная доплата. Это гарантирует каждому пенсионеру минимальный уровень доходов, достаточный для удовлетворения основных потребностей. Социальная доплата — важный инструмент социальной защиты пенсионеров, который помогает им преодолеть бедность и обеспечить себе достойную жизнь.