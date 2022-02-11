Раскрыта смертельная опасность магнитных бурь для сердечников и гипертоников

Такое явление как магнитные бури случается до шести раз в год и может длиться несколько дней, осложняя жизнь тем, у кого есть проблемы со здоровьем. В этот период многие начинают жаловаться на плохое самочувствие, головокружение и общую усталость, встречая порой непонимание со стороны окружающих.

Фото автора Mikael Blomkvist: Pexels

Что такое магнитные бури

Для того, чтобы понять и осознать, что магнитные бури — не выдумка фантазеров, давайте разберемся, что же это такое.

Землю окутывает невидимая оболочка, называющаяся магнитосфера. Она защищает нашу планету от проникновения радиоактивных солнечных людей. На эту оболочку из космоса постоянно обрушиваются со скоростью 400 км/сек ионизированные частицы, разлетающиеся от Солнца. Это вполне нормальное явление, однако все меняется, когда на Солнце происходят вспышки, которые и увеличивают скорость тех самых частиц, бьющихся о магнитосферу.

В таком случае возникает дисбаланс, магнитосфера начинает сжиматься над Землей, и в ней меняется величина токов. Вот это явление и стало называться учеными магнитной бурей.

Фото автора Karolina Grabowska: Pexels

Чем опасны магнитные бури для людей

Этот вопрос многим не дает покоя. Действительно, во время магнитных бурь некоторые жалуются на плохое самочувствие. О том, есть ли взаимосвязь между этим явлением и состоянием здоровья человека, в беседе с «Городовым» рассказала Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог Клинической больницы Святителя Луки.

Существуют две крайности: либо не замечать и отрицать воздействие магнитного поля на людей, либо чрезмерно списывать все проблемы на это явление. Правда, как обычно, находится посередине. Мы физические тела, обладающие слабеньким, но все-таки магнитным полем, и отрицать влияние электромагнитного поля на нас — это неправильно, обратила внимание Анастасия Юсупова.

Анастасия Юсупова Врач-терапевт, кардиолог «Среди категорий граждан, которые наиболее подвержены влиянию магнитного поля, оказываются гормонально неустойчивые люди, а также маленькие дети, подростки, беременные женщины, женщины перед менопаузой. Кроме того, в список людей, на которых может воздействовать магнитное поле, необходимо внести тех, кто страдает от хронических заболеваний, особенно от сердечно-сосудистых», — рассказала врач.

Во время магнитных бурь и в течение суток после них наблюдается повышенная частота госпитализаций пациентов с инфарктами, инсультами, гипертоническими кризами, заметила Анастасия Юсупова.

Кроме того, повышается частота суицидов. Обычный здоровый человек может ощущать усталость, слабость, тревогу, головные боли. Пациенты с хроническими заболеваниями могут в период магнитных бурь страдать от более серьезных симптомов.

«Существует несколько теорий, одна из которых мне более близка. В ней говорится о том, что электромагнитное повышенное излучение вызывает нарушение микроциркуляции маленьких сосудистых капилляров, тем самым приводя к замедлению движения крови, повышению ее вязкости и гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме», — поделилась Юсупова.

Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels

Как спасти себя во время магнитных бурь

Ученые пока недостаточно изучили, как колебания магнитного поля могут воздействовать на организм, однако есть проверенные советы от врачей, как уберечь свой организм в это время.

«Кто предупрежден, тот вооружен. Если вы знаете, что у вас метеочувствительность, то обязательно отложите важные дела и поездки, в том числе за рулем автомобиля, не спускайтесь в метро, если есть такая возможность. Лучше в эти дни себя постараться уберечь себя от каких бы то ни было стрессовых ситуаций. У кардиологических пациентов может обостряться кардиологическая патология: дестабилизироваться артериальное давление или декомпенсироваться сердечная недостаточность. Поэтому такие люди должны держать при себе все препараты экстренной помощи, а также неукоснительно и педантично принимать свою регулярную ежедневную терапию. Если появились симптомы более сильные, чем были, к примеру, выросла частота одышки или давление не снижается, то тянуть время не стоит», — указала специалист.

В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу, так как именно для кардиологических пациентов особенно опасно промедление в оказании помощи.