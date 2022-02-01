«Разговаривает как гопник»: Муцениеце облили грязью на «Угадай мелодию»

В праздничном выпуске шоу «Угадай мелодию» разбавить компанию певцов – Валерию, Олега Газманова и Наргиз, – позвали Агату Муцениеце. 32-летняя звезда не скрывала, что у нее нет слуха, однако достойно справилась с заданиями, уступив только исполнительнице хита «Ты моя нежность».
Но интернет-пользователи остались недовольны поведением бывшей жены Павла Прилучного, посчитав его слишком ребяческим.
«Агата, хоть и ведущая, но разговаривает, как гопник, да и знает не больше. Да ещё и слуха нет», «Глядя на Агату, может сложится мнение о деградации молодёжи, «Агата орет как резаная. Не умеет себя вести», – возмущаются в соцсетях.
Напомним, что Муцениеце – частый гость на Первом канале, недавно она завершила съемки в «Ледниковом периоде». В тандеме с фигуристом Александром Энбертом актриса заняла третье место. Бонусом к призовому месту стало и то, что благодаря активным тренировкам Агата заметно похудела и похорошела.