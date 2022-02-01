Городовой / Шоу-бизнес / «Разговаривает как гопник»: Муцениеце облили грязью на «Угадай мелодию»
«Разговаривает как гопник»: Муцениеце облили грязью на «Угадай мелодию»

Опубликовано: 1 февраля 2022 07:40
Legion-Media

Актриса разочаровала зрителей.

В праздничном выпуске шоу «Угадай мелодию» разбавить компанию певцов – Валерию, Олега Газманова и Наргиз, – позвали Агату Муцениеце. 32-летняя звезда не скрывала, что у нее нет слуха, однако достойно справилась с заданиями, уступив только исполнительнице хита «Ты моя нежность».

Но интернет-пользователи остались недовольны поведением бывшей жены Павла Прилучного, посчитав его слишком ребяческим.

«Агата, хоть и ведущая, но разговаривает, как гопник, да и знает не больше. Да ещё и слуха нет», «Глядя на Агату, может сложится мнение о деградации молодёжи, «Агата орет как резаная. Не умеет себя вести», – возмущаются в соцсетях.

Напомним, что Муцениеце – частый гость на Первом канале, недавно она завершила съемки в «Ледниковом периоде». В тандеме с фигуристом Александром Энбертом актриса заняла третье место. Бонусом к призовому месту стало и то, что благодаря активным тренировкам Агата заметно похудела и похорошела.

Автор:
Елена Руднева
Шоу-бизнес
