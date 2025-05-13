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Институт, храм и бункер: какие секреты хранит Смольный собор

Опубликовано: 13 мая 2025 10:32
Смольный собор
Институт, храм и бункер: какие секреты хранит Смольный собор
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Собор пережил трудные времена, перестройки и войны, он отражает судьбу Петербурга и страны в целом.

Смольный собор в Санкт-Петербурге — это не просто красивое здание с голубыми куполами и золотыми звездами. Целая история скрывается за его фасадом, по которой можно снимать фильм, ведь драматических поворотов в ней предостаточно.

Как все начиналось

История Смольного собора начинается в середине XVIII века, когда императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, решила построить на берегу Невы женский монастырь. Место для него было выбрано не случайно — на этом участке раньше стоял так называемый Смольный двор, где хранили смолу для кораблей, отсюда и название будущего монастыря и собора.

Архитектором проекта стал знаменитый итальянец Бартоломео Растрелли, который уже прославился своими роскошными дворцами в стиле елизаветинского барокко. Строительство началось в 1748 году, и к середине 1750-х собор почти был готов. Но тут вмешалась история: Семилетняя война и экономические трудности заставили приостановить работы, а после смерти Елизаветы финансирование резко сократили.

Долгострой и перемены

Несмотря на то, что монастырские корпуса начали использовать для Смольного института благородных девиц — первого в России учебного заведения для девушек из дворянских семей, сам собор оставался недостроенным почти восемьдесят лет. Екатерина II, которая пришла к власти после Елизаветы, поддержала институт, но не уделяла особого внимания завершению собора.

Лишь при Николае I в 1820-х годах работы возобновились под руководством архитектора Василия Стасова. От колокольни Смольного решили отказаться, приостановка ее строительства так и остается загадкой для историков. Оказывается, работы над ней прекратились задолго до начала войны, а за оставшееся время были полностью отстроены куда менее важные помещения.

Стасов переработал проект и довел строительство до конца — в 1835 году собор был освящен и получил официальное название «Собор всех учебных заведений». Общая продолжительность работ составила 87 лет. Это абсолютный рекорд среди всех построек в Санкт-Петербурге.

Судьба собора в XX веке

После революции 1917 года Смольный собор был закрыт, а всё ценное церковное имущество изъяли. Здание использовали как склад и даже как музей истории Ленинграда в советские годы. В 1970-х годах здесь стали проводить концерты и выставки, что помогло сохранить и восстановить архитектуру и внутреннее пространство.

Под зданием Смольного находится бомбоубежище, где во время блокады Ленинграда работал первый секретарь обкома партии Андрей Жданов, сообщает Петербург Центр.

Современный Смольный собор

Сегодня Смольный собор снова действует как храм — с 2000-х годов здесь возобновились богослужения. Кроме того, здесь открыта смотровая площадка на высоте 50 метров, откуда открываются потрясающие виды на город. В соборе также размещается городская администрация.

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Автор:
Юлия Аликова
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