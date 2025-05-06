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Морская и речная держава: как символика герба отражает историю Петербурга

Опубликовано: 6 мая 2025 09:31
Герб Санкт-Петербурга
Морская и речная держава: как символика герба отражает историю Петербурга
globallookpress/Maksim Konstantinov

Скрытый смысл короны, якорей и скипетров на гербе.

Герб Санкт-Петербурга менялся несколько раз за 300 лет существования города. Современный вариант — результат длительной эволюции, отражающей исторические события и изменения статуса города.

Каждый элемент герба несет в себе определенный символизм, понимание которого позволяет глубоко погрузиться в историю и значения Северной столицы.

Корона: символ имперского величия

Венчает герб Санкт-Петербурга императорская корона. Это исторический символ, означающий принадлежность города к Российской империи и его важное значение для страны. Хотя сегодня имперский контекст утратил былую актуальность, корона напоминает о великой истории города и его ключевой роли в развитии России.

Якоря: морской и речной порт

На гербе изображены два якоря: двухлопастный морской якорь и четырехлопастный речной якорь («речная кошка»). Это символизирует то, что Санкт-Петербург является одновременно морским и речным портом, подчеркивая его выгодное географическое положение.

Как пишет 78.ru, выбор именно этих двух якорей также отражает планы Петра I по использованию речных путей для выхода в море.

Красный цвет: кровь и слава

Красный цвет в геральдике традиционно символизирует кровь и славу. На гербе Санкт-Петербурга он означает кровь, пролитую за захват этих земель во время Северной войны. В то же время, этот цвет символизирует победу русского войска и вхождение земель, на которых построен Петербург, в состав Российской империи.

Скипетры: символы императорской и двойной власти

На полном гербе Санкт-Петербурга изображены три скипетра. Один скипетр лежит поверх перекрещенных якорей, символизируя императорскую власть и тот факт, что Санкт-Петербург был столицей империи. Два других скипетра, расположенные крест-накрест за щитом герба, появились позже и символизируют равенство Москвы и Петербурга как двух столиц Российской империи.

Лента ордена Святого Андрея Первозванного: символ морской державы

Лента ордена Святого Андрея Первозванного — еще один элемент герба Санкт-Петербурга. Она подчеркивает статус города как важнейшего портового центра. Кроме того, лента символизирует то, что Санкт-Петербург являлся столицей российского флота, покровителем которого считается святой Андрей Первозванный.

Символика герба Санкт-Петербурга многогранна и многозначна. Она отражает богатую историю города, его стратегическое значение как морского и речного порта, а также его роль в истории Российской империи. Изучение символики герба позволяет лучше понять историю и культурное наследие Санкт-Петербурга.

Каждый элемент герба — это отдельная история, отдельная страница богатого и увлекательного исторического рассказа о городе на Неве. Символы герба — не просто рисунки, а ключ к пониманию духа Петербурга, его величия и исторического наследия. Изучение герба позволяет почувствовать связь времен, проследить эволюцию города от имперской столицы до современного мегаполиса.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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