Откуда взялось выражение "в ногах правды нет" и что обозначало на Руси

"Садись, в ногах правды нет", - часто можно услышать в отношении человека, который продолжает упортно стоять при наличии свободных сидячих мест. Фразеологизм настолько прочно вошел в наш обиход, что мы употребляем его уже "на автомате", совершенно не вдумываясь, откуда он появился. А происхождение выражения у особо чувствительных может вызвать массу не слишком приятных эмоций.

Источник фото: Business Online/Sergey Elagin/globallookpress.com

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Все потому, что главной версией этимологии фразы считают древний обычай наказания должников. Начиная с 15 века на Руси жестко карали за неуплату долгов. Крестьян, которые по разным причинам, попадали в "черный список", ставили на правеж. Так называли суровые допросы с применением физической силы. Проще говоря, несчастных публично истязали. Били в основном батогами (прутьями) по ногам, чтобы добиться "правды", то есть погашения долгов. Но откуда было бедным крестьянам взять деньги, если в карманах ветер гулял? Как бы больно ни били, они не могли отдать ни копейки. Вот и появилось выражение "в ногах правды нет".

Языковеды выдвигали и другую версию, согласно которой некоторые должники все же умудрялись остаться безнаказанными. И главным способом было бежать как можно быстрее. Ноги буквально спасали бедняков от унижений и мук. Третье мнение о происхождении тоже звучит правдоподобно и любопытно. Помещики, который уличали своих подданных в кражах имущества или урожая с полей, собирали их на одном "пятачке" и заставляли стоять без движения по нескольку часов.

Источник фото: Business Online/Sergey Elagin/globallookpress.com

Russian Look/globallookpress.com

Считалось, что это довольно сложное и даже жестокое испытание. В итоге те, кто не выдерживал пытки, указывали пальцем на виновника, ну или же сам вор сознавался в преступлении. Что с ним делали после, известно из учебников истории. Вплоть до 1653 года даже за незначительную кражу полагалась смертная казнь. Когда высшую меру отменили, ввели иные наказания. Обычно вора избивали кнутами, отрубали палец на левой кисти, ссылали на каторгу. Однако спустя 10 лет царь решил ужесточить меры. Преступников велено было лишать обеих ног и руки.

Конечности прибивали намертво к деревьям, оставляя пояснительную записку, кого и за что покарали. Остальные должны были убояться греха воровства, но нищета все равно толкала крестьян на грабежи. Сегодня правосудие относится к ворам относительно лояльно. Никаких прутов и пыток "стоянияем". В зависимости от суммы украденного преступников направляют в колонии, тюрьмы, где они отбывают срок и принимают участие в исправительных работах. Часто присвоенное чужое имущество или его денежный эквивалент приходится возвращать владельцу.

Источник фото: Business Online/Sergey Elagin/globallookpress.com