Городовой / Шоу-бизнес / Якубович рассказал о своей судьбе после ухода Эрнста
Интересное
Не только Мальдивы: острова, на которых отдыхают голливудские звезды Не только Мальдивы: острова, на которых отдыхают голливудские звезды Читать далее 4 июня 2024
Терпела измены десятилетиями: любовная история Поргиной и Караченцова зависти не вызывает Терпела измены десятилетиями: любовная история Поргиной и Караченцова зависти не вызывает Читать далее 20 мая 2024
Вовсе он не Миронов: почему легендарный советский актер был вынужден сменить фамилию Вовсе он не Миронов: почему легендарный советский актер был вынужден сменить фамилию Читать далее 17 мая 2024
Секреты стройности из СССР: как худели Варлей, Пьеха и другие звездные красавицы Секреты стройности из СССР: как худели Варлей, Пьеха и другие звездные красавицы Читать далее 17 мая 2024
Мыл полы в Третьяковке и жил в гримерке: дорога к славе Федора Добронравова Мыл полы в Третьяковке и жил в гримерке: дорога к славе Федора Добронравова Читать далее 15 мая 2024
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Якубович рассказал о своей судьбе после ухода Эрнста

7 октября 2021 14:20
Якубович рассказал о своей судьбе после ухода Эрнста
Источник фото: Legion-Media

Актер и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал слухи о возможном уходе со своего поста генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

По словам Леонида Аркадьевича, подобные сплетни появляются регулярно. Если в этот раз они подтвердятся, то артист серьезно задумается о продолжении своей работы на канале.

В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» ведущий не исключил, что и может сменить работу.

«Это зависит от того, кто придет и какие предъявит претензии. Я не знаю, какие будут требования», — уточнил он.

Напомним, в начале сентября журналисты сообщали, что Эрнст, вероятно, лишится своего поста в связи с тяжелым финансовым положением компании. Ему якобы дадут доработать до Нового года, а после вакантную должность предложат заместителю гендиректора холдинга ВГТРК Антону Златопольскому.

Источник фото: Legion-Media

Владимир Фогель
Владимир Фогель
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще