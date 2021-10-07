Якубович рассказал о своей судьбе после ухода Эрнста

Актер и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал слухи о возможном уходе со своего поста генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

По словам Леонида Аркадьевича, подобные сплетни появляются регулярно. Если в этот раз они подтвердятся, то артист серьезно задумается о продолжении своей работы на канале.

В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» ведущий не исключил, что и может сменить работу.

«Это зависит от того, кто придет и какие предъявит претензии. Я не знаю, какие будут требования», — уточнил он.

Напомним, в начале сентября журналисты сообщали, что Эрнст, вероятно, лишится своего поста в связи с тяжелым финансовым положением компании. Ему якобы дадут доработать до Нового года, а после вакантную должность предложат заместителю гендиректора холдинга ВГТРК Антону Златопольскому.

Источник фото: Legion-Media