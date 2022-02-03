«Заполнена любовью»: вдова Табакова впервые высказалась о втором замужестве

В беседе с репортером 7days.ru Марина Зудина заявила, что не планирует нового замужества. Актриса овдовела в 2018 году, прожив почти четверть века в браке со знаменитым актером Олегом Табаковым. Марина подарила супругу двоих детей.

Марина утверждает, что уже состоялась как жена, поэтому не чувствует неудовлетворенной потребности в любви. По словам Зудиной, о втором замужестве она пока даже не думала. «Я не ищу любовь, — признается Марина, — я давно уже ею заполнена».

При этом актриса не исключает отношений в будущем и не дает зарока никогда в жизни не влюбляться. Марина говорит, что Господь дал ей уже столько радости и настоящего счастья, что она и в дальнейшем будет полагаться на него. «Я хочу быть просто радостным человеком, — говорит артистка, — а не переживать, как я буду жить через десять лет».