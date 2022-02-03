Городовой / Шоу-бизнес / «Заполнена любовью»: вдова Табакова впервые высказалась о втором замужестве
Новости по теме
Про Петербург
Последние новости
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10 Город
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Интересное
Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Читать далее 3 марта 2025
«Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая Читать далее 3 февраля 2025
«Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию «Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию Читать далее 17 января 2025
Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Читать далее 17 января 2025
Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Читать далее 17 сентября 2024
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

«Заполнена любовью»: вдова Табакова впервые высказалась о втором замужестве

Опубликовано: 3 февраля 2022 16:20
«Заполнена любовью»: вдова Табакова впервые высказалась о втором замужестве
«Заполнена любовью»: вдова Табакова впервые высказалась о втором замужестве
Legion-Media, instagram.com/marinazudina_official/

Актриса не ищет новую любовь

В беседе с репортером 7days.ru Марина Зудина заявила, что не планирует нового замужества. Актриса овдовела в 2018 году, прожив почти четверть века в браке со знаменитым актером Олегом Табаковым. Марина подарила супругу двоих детей.

Марина утверждает, что уже состоялась как жена, поэтому не чувствует неудовлетворенной потребности в любви. По словам Зудиной, о втором замужестве она пока даже не думала. «Я не ищу любовь, — признается Марина, — я давно уже ею заполнена».

При этом актриса не исключает отношений в будущем и не дает зарока никогда в жизни не влюбляться. Марина говорит, что Господь дал ей уже столько радости и настоящего счастья, что она и в дальнейшем будет полагаться на него. «Я хочу быть просто радостным человеком, — говорит артистка, — а не переживать, как я буду жить через десять лет».

Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».