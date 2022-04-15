Врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог. Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ.

Автор единственного научного исследования оригинальных записей врачей В.И. Ульянова.

Окончил лечебный факультет Первого Московского медицинского института им. И.М.Сеченова, затем целевую очную аспирантуру НИИ мозга АМН РФ. Работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, геронтологом поликлиники АН РФ, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН (курс геронтологии и гериатрии).

В настоящее время - директор некоммерческой организации «Научно-медицинский геронтологический центр», Более 30 лет занимается геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия человека. Первый применил методы клинической диагностики старости и выдвинул гипотезу, что мадам Кальман более молодое лицо, чем показали её валидаторы.



Сайт: https://www.livelib.ru/author/1201112-valerij-novoselov