Царапины на холодильнике мигом уберет дешевое средство: найдется в каждом доме

Бытовая техника годами служит хозяйкам, но ее внешний вид могут испортить случайные повреждения. Однако вы легко вернете белому или серебристому холодильнику былую новизну. Поможет копеечное средство, которое наверняка есть в вашей ванной комнате.

Зубная паста отлично справляется с небольшими потертостями на поверхности холодильника. Выдавите немного средства на поврежденное место и дайте ему высохнуть. После этого отполируйте дверцу или стенку прибора мягкой тканью.

Если же вы неудачно почистили холодильник порошком с крупными абразивными частицами, который оставил следы, воспользуйтесь детским маслом. Капните несколько капель средства на салфетку из микрофибры и отполируйте поверхность круговыми движениями, советует портал «Мисс Чистота».

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