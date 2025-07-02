Нюансы покупки недостающих пенсионных баллов: как обеспечить себе достойную старость

Собери себе пенсию сам — руководство к действию.

В условиях меняющейся экономической ситуации и демографических тенденций вопрос обеспечения достойной пенсии становится все более актуальным для россиян.

Однако не все граждане имеют достаточный трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов для получения полноценных выплат. Выход есть — восполнение недостающих баллов через механизм добровольного страхования.

Добровольное страхование: Инвестиция в будущее

Механизм добровольного страхования предоставляет гражданам возможность заключить договор с Пенсионным фондом и вносить дополнительные платежи, которые конвертируются в пенсионные баллы.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина отмечает в беседе с «Лентой.ру»:

«Недостаток пенсионных баллов можно восполнить через механизм добровольного страхования, для этого граждане вправе заключить договор с Пенсионным фондом и вносить дополнительные платежи, которые трансформируются в баллы».

Этот способ позволяет гражданам, по каким-либо причинам не набравшим необходимое количество баллов, самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Однако существуют определенные нюансы и ограничения, которые необходимо учитывать.

Ограничения и возможности: Что нужно знать?

Одним из важных аспектов добровольного страхования являются ограничения по минимальному и максимальному ежегодному взносу. Надежда Капустина предупреждает, что в России существуют определенные ограничения по минимальному и максимальному ежегодному взносу.

Максимально разрешается приобрести стаж 7,5 года. Исключение составляют самозанятые граждане, которым можно купить 15 лет стажа.

Также нельзя «купить» стаж сразу за три года — при нехватке трех лет придется платить взносы в течение трех лет. В 2025 году минимальный годовой страховой взнос составит 0,98 пенсионных балла (59 241 рубль), а максимальный — 7,81 балла (473 932 рубля).

Эти цифры необходимо учитывать при планировании добровольных взносов.

Время — деньги: Отсрочка пенсии как способ увеличения выплат

Время выхода на пенсию — ключевой фактор, влияющий на ее размер. Отсрочка пенсии на 1-5 лет активирует премиальные коэффициенты, значительно увеличивающие выплаты.

«Отсрочка пенсии на 1-5 лет активирует премиальные коэффициенты, которые могут увеличить базовую часть на 5-40 процентов, а страховую — на 7-70 процентов. Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам», — делится Надежда Капустина.

Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста дает существенную прибавку к будущим выплатам. Однако перерывы в трудовой деятельности неизбежно влияют на пенсионные перспективы.

Государственная поддержка: За что начисляют баллы?

Не все периоды жизни, не связанные с трудовой деятельностью, исключены из формирования пенсионных прав. Государство компенсирует некоторые социально значимые периоды.

В страховой стаж засчитывается уход за ребенком до полутора лет (до 6 лет суммарно), уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет, военная служба.

Однако учеба в вузе не входит в страховой стаж, что создает определенные риски для будущих пенсионеров с длительным периодом образования. Это необходимо учитывать при планировании пенсионных накоплений.

Аспект Описание Механизм добровольного страхования Граждане вправе заключить договор с Пенсионным фондом (Социальным фондом России) и вносить дополнительные платежи, которые трансформируются в пенсионные баллы. Минимальный ежегодный взнос В 2025 году — 59 241,6 рубля, что эквивалентно 0,98 пенсионного балла. Максимальный ежегодный взнос В 2025 году — 473 932,8 рубля, что эквивалентно 7,81 пенсионного балла (или 8,3 балла по разным источникам, в зависимости от округления). Максимальный покупаемый стаж Можно купить не более 7,5 лет стажа. Исключение — самозанятые, которым разрешено купить до 15 лет стажа. Особые условия для самозанятых Самозанятые могут приобрести до 15 лет стажа и баллов, при условии, что доходы от самозанятости и трудовой деятельности поступают из разных источников. Ограничения на покупку стажа Нельзя купить стаж сразу за несколько лет: если не хватает трех лет, взносы нужно платить три года подряд. Для покупки года стажа договор нужно заключать в начале года. Стоимость одного пенсионного балла В 2025 году — примерно 60 450,61 рубля2. Влияние времени выхода на пенсию Отсрочка выхода на пенсию на 1–5 лет увеличивает выплаты: базовую часть на 5–40%, страховую — на 7–70%. Каждый дополнительный год работы после пенсионного возраста существенно увеличивает пенсию. Премиальные коэффициенты Начисляются за каждый год отсрочки выхода на пенсию, увеличивая фиксированную выплату и страховую часть пенсии. Компенсация социально значимых периодов В стаж включаются: уход за ребенком до 1,5 лет (до 6 лет суммарно), уход за инвалидом I группы, пожилым старше 80 лет, военная служба. Учеба в вузе не входит в страховой стаж. Процедура оформления Заявление подается через Госуслуги, МФЦ, Соцфонд или почтой. Вступить в добровольные отношения можно за себя или за другого человека. Взносы можно платить единовременно или частями. Целесообразность покупки баллов Докупать баллы и стаж имеет смысл, если их недостаточность невелика и это позволяет получить пенсию вовремя, а не ждать социальной пенсии.

Зарплата и баллы: Прямая зависимость

Размер заработной платы напрямую влияет на количество пенсионных баллов, начисляемых за год.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что максимальное количество пенсионных баллов за год обеспечивается при ежемесячной зарплате в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов.

В заключение стоит отметить, что формирование достойной пенсии — задача, требующая осознанного и ответственного подхода.

Механизм добровольного страхования предоставляет гражданам возможность самостоятельно влиять на размер будущих выплат, компенсируя недостаток стажа и пенсионных баллов.

Однако необходимо учитывать все нюансы и ограничения, а также использовать возможности, предоставляемые государством, для формирования надежной пенсионной подушки.