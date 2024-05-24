Без этого в полет нельзя: что стюардессы всегда берут в ручную кладь

Мало кто знает, что стюардессы, как и все пассажиры, перед полетом старательно собирают вещи, которые надо взять в ручную кладь. Косметички с пудреницей и помадой им недостаточно. Оно и понятно, ведь в стране прилета бортпроводницы порой живут по нескольку суток в ожидании вызова на обратный рейс.

Источник фото: legion-media.ru

spartak.com/Stupnikov Alexander/Globallookpress.com

Да и в салоне самолета им необходимы некоторые атрибуты, без которых даже короткий полет пройдет не так гладко, как хотелось бы. Любопытно, что к ручной клади членов экипажа предъявляют те же требования, что и к обычным туристам. Она не должна превышать по габаритам допустимые нормы, в ней не должно оказаться бутилированной воды, спреев-дезодорантов и колюще-режущих предметов.

Цвет предпочтительнее скромный: синий, серый или черный. Цветастые сумочки ядреного розового оттенка не подходят. Ну а теперь к содержимому. Сменную форму бортпроводницы берут в рейсы крайне редко. А вот летние сарафаны с шортами на случай прогулок по жаркой стране складывают в багаж. В ручной клади обычно лежит минимум нужных мелочей. Стандартный набор любой стюардессы включает в себя:

Парфюм дневной с ненавязчивым ароматом, чтобы не доставлять пассажирам неприятных ощущений.

Салфетки для лица освежающие (когда нет возможности умыться).

Крем для рук увлажняющий (на высоте кожа сохнет особенно сильно).

Леденцы или жевательные пастилки.

Медикаменты: спрей для носа, ушные капли и другие необходимые лично каждой сотруднице препараты.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Никакой провизии, кроме конфет, у стюардесс нет надобности брать. Пока пассажиры эконом-класса жуют рыбу и курицу, бортпроводницы трапезничают блюдами, которые подают в бизнес-классе. Это заранее оговорено в условиях, как и предоставление по прилету номеров в отелях высшего разряда.

Вообще бонусов у сотрудников авиакомпаний не счесть, при том, что и зарплата приличная. В зависимости от опыта и отработанных часов полетов, может доходить до 150 тысяч рублей и выше. Но есть и существенные минусы. Вызвать на рейс могут в любое время суток, надо всегда быть наготове. О личных потребностях, развлечениях и поездках за город многие стюардессы вспоминают только в законном отпуске.

Источник фото: legion-media.ru