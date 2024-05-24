Без этого в полет нельзя: что стюардессы всегда берут в ручную кладь

Мало кто знает, что стюардессы, как и все пассажиры, перед полетом старательно собирают вещи, которые надо взять в ручную кладь. Косметички с пудреницей и помадой им недостаточно. Оно и понятно, ведь в стране прилета бортпроводницы порой живут по нескольку суток в ожидании вызова на обратный рейс.
spartak.com/Stupnikov Alexander/Globallookpress.com
Да и в салоне самолета им необходимы некоторые атрибуты, без которых даже короткий полет пройдет не так гладко, как хотелось бы. Любопытно, что к ручной клади членов экипажа предъявляют те же требования, что и к обычным туристам. Она не должна превышать по габаритам допустимые нормы, в ней не должно оказаться бутилированной воды, спреев-дезодорантов и колюще-режущих предметов.
Цвет предпочтительнее скромный: синий, серый или черный. Цветастые сумочки ядреного розового оттенка не подходят. Ну а теперь к содержимому. Сменную форму бортпроводницы берут в рейсы крайне редко. А вот летние сарафаны с шортами на случай прогулок по жаркой стране складывают в багаж. В ручной клади обычно лежит минимум нужных мелочей. Стандартный набор любой стюардессы включает в себя:
- Парфюм дневной с ненавязчивым ароматом, чтобы не доставлять пассажирам неприятных ощущений.
- Салфетки для лица освежающие (когда нет возможности умыться).
- Крем для рук увлажняющий (на высоте кожа сохнет особенно сильно).
- Леденцы или жевательные пастилки.
- Медикаменты: спрей для носа, ушные капли и другие необходимые лично каждой сотруднице препараты.
Legion-media.ru
Никакой провизии, кроме конфет, у стюардесс нет надобности брать. Пока пассажиры эконом-класса жуют рыбу и курицу, бортпроводницы трапезничают блюдами, которые подают в бизнес-классе. Это заранее оговорено в условиях, как и предоставление по прилету номеров в отелях высшего разряда.
Вообще бонусов у сотрудников авиакомпаний не счесть, при том, что и зарплата приличная. В зависимости от опыта и отработанных часов полетов, может доходить до 150 тысяч рублей и выше. Но есть и существенные минусы. Вызвать на рейс могут в любое время суток, надо всегда быть наготове. О личных потребностях, развлечениях и поездках за город многие стюардессы вспоминают только в законном отпуске.
Источник фото: legion-media.ru