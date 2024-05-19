Как мужья на Руси наказывали неверных жен

Отношение к супружеским изменам всегда было негативным. Но сегодня в случае неверности мужа или жены максимум, что может случиться, это развод. А перед ним серьезные выяснения отношений с криками и битьем посуды. А на Руси женщин, осмелившихся пойти "налево", наказывали сурово. Жестокость методов "воспитания" со стороны обманутых мужей просто поражает.

Обычно проучивали за измены женщин из бедных, крестьянских семей. Представительницы более высоких сословий могли и родителям пожаловаться. А вот крестьянок никто и жалеть не стал бы. Девушку выдавали замуж и более уже не принимали обратно в отчий дом, да и судьбой ее особо не интересовались.

Источник фото: Russian Look/Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Не стоит забывать, что в те времена царили домостроевские порядки. Патриархат в семьях подразумевал, что жену надо воспитывать, словесно и физически, учить уму-разуму. Если она провинилась в бытовых вопросах, муж мог отвесить подзатыльник или запереть в сарае на ночь. А вот если всплывала правда о неверности несчастной, то проще бы ей сразу умереть, чем терпеть издевательства супруга.

Самое безобидное, что он мог сделать - это выгнать бабу из дома, присвоив все ее приданое. Нищая и с испорченной репутацией она могла идти хоть на все четыре стороны, только вот идти было не к кому. После такого позора и родня с ней знаться не будет, и новый кавалер не позарится.

Более суровая мера — это привязать женщину к позорному столбу на всеобщее обозрение. Прохожие могли смело оскорблять изменщицу, бросать в неё нечистоты, плюнуть в лицо. Иногда неверную оставляли привязанной на ночь, предварительно задрав ей на голову платье. Ну и самым жутким наказанием было привязывание бабы в конскую упряжку. Мужик садился в телегу и погонял и коней, и опостылевшую жену крепким кнутом. Само собой, после такой "поездки" женщина получала травмы, вплоть до переломов, но никто ее не жалел.

Источник фото: Russian Look/Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Встает разумный вопрос: почему, зная о возможных последствиях, жены шли на измену. Оказалось, что вовсе не от глупости. Девушки выходили замуж в совсем юном возрасте, едва пережив половое созревание. И обычно мужа ей выбирали насильно. Стало быть, ни о какой любви и ласке она и мечтать не могла. И если попадался достойный, заботливый мужчина, грех было не броситься в его объятия, пусть даже под страхом обозлить рогоносца-мужа.

Источник фото: Russian Look/Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com